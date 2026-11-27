Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Путин поздравил создателей АПЛ «Пермь» с ее передачей ВМФ России
Президент Владимир Путин поздравил моряков и судостроителей с принятием многоцелевой атомной подводной лодки «Пермь» в состав Военно-морского флота.
Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АПЛ «Пермь» в Северодвинске, передает РИА «Новости». «Поздравляю с этим большим значимым событием для военных моряков и всех, кто принимал участие в создании, оснащении, испытаниях этого атомного ракетоносца», – заявил глава государства.
Путин также поздравил работников завода «Севмаш», коллег из смежных отраслей, конструкторских бюро и оборонных предприятий.
АПЛ «Пермь» станет пятым кораблем проекта «Ясень-М», вооруженным гиперзвуковым комплексом «Циркон». Субмарина способна скрытно действовать в любом районе океана и проецировать угрозы корабельным группировкам и наземным объектам противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин посетил торжественную церемонию подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь» в Северодвинске.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента приехать на мероприятие.
Летом генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал о планах передать флоту два корабля, включая атомный подводный крейсер «Пермь».