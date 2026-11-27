Tекст: Валерия Городецкая

Путин принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на АПЛ «Пермь» в Северодвинске, передает РИА «Новости». «Поздравляю с этим большим значимым событием для военных моряков и всех, кто принимал участие в создании, оснащении, испытаниях этого атомного ракетоносца», – заявил глава государства.

Путин также поздравил работников завода «Севмаш», коллег из смежных отраслей, конструкторских бюро и оборонных предприятий.

АПЛ «Пермь» станет пятым кораблем проекта «Ясень-М», вооруженным гиперзвуковым комплексом «Циркон». Субмарина способна скрытно действовать в любом районе океана и проецировать угрозы корабельным группировкам и наземным объектам противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин посетил торжественную церемонию подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь» в Северодвинске.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента приехать на мероприятие.

Летом генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал о планах передать флоту два корабля, включая атомный подводный крейсер «Пермь».