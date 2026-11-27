Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Аэропорт Салехарда приостановил работу из-за сбоя в энергосистеме
Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за сбоя в энергосистеме
Работа аэропорта Салехарда приостановлена из-за повторного сбоя в городской энергосистеме, прием и отправка самолетов временно прекращены.
«Повторный сбой в городской энергосистеме привел к приостановке работы аэропорта Салехард», – сообщил аэропорт в Telegram. Отмечается, что прием и отправка воздушных судов на текущий момент не осуществляются.
Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло, а также уточнять информацию по телефону справочной службы, в чат-боте или в контакт-центре авиакомпании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре системный сбой создал риск задержек рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы.
В воскресенье сбой парализовал работу авиакомпании Delta Air Lines в Атланте.