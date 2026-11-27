Аэропорт Салехарда на Ямале приостановил работу из-за сбоя в энергосистеме

Tекст: Денис Тельманов

«Повторный сбой в городской энергосистеме привел к приостановке работы аэропорта Салехард», – сообщил аэропорт в Telegram. Отмечается, что прием и отправка воздушных судов на текущий момент не осуществляются.

Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на онлайн-табло, а также уточнять информацию по телефону справочной службы, в чат-боте или в контакт-центре авиакомпании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре системный сбой создал риск задержек рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы.

В воскресенье сбой парализовал работу авиакомпании Delta Air Lines в Атланте.