Полянский: ОБСЕ приняла бюджет на 2027 год с учетом замечаний России

Tекст: Валерия Городецкая

Бюджет превышает уровень расходов 2026 года на 0,1%. Россия присоединилась к общему консенсусу по принятию документа, так как ее замечания были учтены, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

Постпред России отметил, что расходы ОБСЕ на ее гуманитарные институты останутся на уровне 2026 года. Ранее Москва высказывала вопросы к политической деятельности и бюджетной дисциплине этих институтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред России Дмитрий Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе.