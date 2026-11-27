Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
ОБСЕ приняла бюджет на 2027 год с учетом замечаний России
Полянский: ОБСЕ приняла бюджет на 2027 год с учетом замечаний России
Постоянный совет ОБСЕ принял бюджет организации на 2027 год в размере 123,2 млн евро, при этом составители учли замечания Москвы, сообщил постпред России Дмитрий Полянский.
Бюджет превышает уровень расходов 2026 года на 0,1%. Россия присоединилась к общему консенсусу по принятию документа, так как ее замечания были учтены, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.
Постпред России отметил, что расходы ОБСЕ на ее гуманитарные институты останутся на уровне 2026 года. Ранее Москва высказывала вопросы к политической деятельности и бюджетной дисциплине этих институтов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред России Дмитрий Полянский назвал ОБСЕ передовым окопом России в Европе.