Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Топ-менеджеры компании «Казатомпром» арестованы в Казахстане
В Казахстане арестовали двух топ-менеджеров «Казатомпрома»
Следственный суд в Казахстане санкционировал арест на два месяца главного директора по производству и главного менеджера департамента национальной атомной компании «Казатомпром», сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.
Мера пресечения в виде ареста избрана в отношении главного директора по производству Куаныша Омарбекова и главного менеджера департамента Ерлана Байкулова, сообщает Комитет нацбезопасности Казахстана в Telegram.
Решение об аресте принято с учетом характера и тяжести инкриминируемых деяний. Кроме того, суд учел необходимость исключить давление на возможных соучастников и свидетелей, а также предотвратить сокрытие доказательств и имущества, нажитого преступным путем.
В настоящее время продолжаются процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела. Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца из окна жилого комплекса в Астане выбросили чемодан с долларами при задержании сотрудников фонда «Самрук-Казына» и компании «Казахстанские железные дороги».
В январе суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде сотруднику компании «Атомстройэкспорт» Михаилу Щербаку.
В прошлом году суд Екатеринбурга арестовал председателя совета директоров «Корпорации СТС».