Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Минюст внес «Архив российских независимых медиа» в перечень нежелательных
Минюст России признал нежелательным «Архив российских независимых медиа» из США
Министерство юстиции включило базирующийся в Соединенных Штатах «Архив российских независимых медиа» в список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
Соответствующая запись появилась в перечне иностранных и международных неправительственных организаций на официальном сайте ведомства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что решение о признании деятельности американской структуры «Архив российских независимых медиа» нежелательной Генеральная прокуратура России вынесла 12 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство юстиции России внесло латвийскую структуру телеканала «Дождь» в перечень нежелательных организаций.
Министерство юстиции России признало нежелательной на территории страны американскую структуру ФБК* (признан экстремистской и террористической организацией, включен в реестр иноагентов, деятельность организации запрещена на территории России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ