Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Студентка из Прикамья осуждена за нападение с ножом на работницу школы
Студентка из Прикамья получила 2,5 года колонии за нападение с ножом в школе
В Пермском крае 18-летняя студентка колледжа приговорена к двум годам и шести месяцам колонии общего режима за нападение с ножом на работницу школы, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
Суд признал девушку виновной в хулиганстве с применением оружия и насилия, сообщает Следком Прикамья в Max. Следствие установило, что вечером 3 апреля 2026 года студентка зашла в школу в Губахе с кухонным ножом.
Нарушая общественный порядок, она дважды ударила ножом в спину работницу учебного заведения, а затем повредила интерьер школы. Фигурантка была задержана и находилась под стражей во время расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Пермском крае признал несовершеннолетнюю виновной в покушении на убийство за склонение школьника к расправе над сверстниками.
На прошлой неделе суд в Уфе приговорил подростка к двум с половиной годам воспитательной колонии за хулиганство в школе с пневматическим оружием.
В прошлом месяце жительница Башкирии получила четыре года колонии за подготовку теракта на предприятии.