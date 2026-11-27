Студентка из Прикамья получила 2,5 года колонии за нападение с ножом в школе

Tекст: Денис Тельманов

Суд признал девушку виновной в хулиганстве с применением оружия и насилия, сообщает Следком Прикамья в Max. Следствие установило, что вечером 3 апреля 2026 года студентка зашла в школу в Губахе с кухонным ножом.

Нарушая общественный порядок, она дважды ударила ножом в спину работницу учебного заведения, а затем повредила интерьер школы. Фигурантка была задержана и находилась под стражей во время расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Пермском крае признал несовершеннолетнюю виновной в покушении на убийство за склонение школьника к расправе над сверстниками.

На прошлой неделе суд в Уфе приговорил подростка к двум с половиной годам воспитательной колонии за хулиганство в школе с пневматическим оружием.

В прошлом месяце жительница Башкирии получила четыре года колонии за подготовку теракта на предприятии.