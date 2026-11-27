Tекст: Денис Тельманов

Преступление произошло рано утром в пятницу в жилом доме, где злоумышленник напал на женщину с острым предметом и скрылся на мотоцикле, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Lankanewspapers.

Погибшей оказалась 45-летняя сотрудница управления по развитию кокосовой отрасли Шри-Ланки. Во время побега мужчина столкнулся с диким слоном и получил различные травмы.

Подозреваемого доставили в местную больницу, где его задержали полицейские. Отмечается, что само животное в результате инцидента не пострадало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российская туристка получила травмы во время отдыха на Шри-Ланке из-за попытки дикого слона отнять у нее рюкзак.

В прошлом году дикий слон напал на автомобиль с россиянками.

В 2025 году на фестивале в индийском штате Керала слон ранил 17 человек.