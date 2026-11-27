Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов медиаменеджера Куроптева и издание «Рабкор»
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов медиаменеджера Егора Куроптева и интернет-издание «Рабкор», сообщается на сайте ведомства.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов медиаменеджера Егора Куроптева, следует из сообщения на сайте ведомства. Также в список внесены Алексей Артюх, Фатима Газиева, Муса Ломаев и интернет-издание «Рабкор».
По данным министерства, Куроптев участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции. Он взаимодействует с иноагентами, является основателем нежелательной организации и проживает за пределами России.
Интернет-издание «Рабкор» также распространяло материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также фейки о решениях органов власти. Основателем издания является иностранный агент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство юстиции России исключило бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Викимедиа.ру» Станислава Козловского из реестра иностранных агентов.
На прошлой неделе ведомство пополнило реестр иноагентов философом Мариной Быковой и видеоблогером Сергеем Матвеевым.
В начале месяца Минюст внес в список иноагентов поэтессу Галину Рымбу**, театрального режиссера Леду Гарину**, медиаресурс «Разоблачено*» и две незарегистрированные политические партии.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом