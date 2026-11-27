Минюст внес в реестр иноагентов медиаменеджера Куроптева и издание «Рабкор»

Tекст: Вера Басилая

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов медиаменеджера Егора Куроптева, следует из сообщения на сайте ведомства. Также в список внесены Алексей Артюх, Фатима Газиева, Муса Ломаев и интернет-издание «Рабкор».

По данным министерства, Куроптев участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции. Он взаимодействует с иноагентами, является основателем нежелательной организации и проживает за пределами России.

Интернет-издание «Рабкор» также распространяло материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также фейки о решениях органов власти. Основателем издания является иностранный агент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство юстиции России исключило бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Викимедиа.ру» Станислава Козловского из реестра иностранных агентов.

На прошлой неделе ведомство пополнило реестр иноагентов философом Мариной Быковой и видеоблогером Сергеем Матвеевым.

В начале месяца Минюст внес в список иноагентов поэтессу Галину Рымбу**, театрального режиссера Леду Гарину**, медиаресурс «Разоблачено*» и две незарегистрированные политические партии.