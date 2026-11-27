THR: Продюсер «Списка Шиндлера» и «Парка Юрского периода» Молен умер в 91 год

Tекст: Вера Басилая

В понедельник в городе Бигфорк штата Монтана в возрасте 91 года умер американский кинопродюсер Джеральд Молен, получивший премию «Оскар» за драму «Список Шиндлера». О смерти кинематографиста сообщила его внучатая племянница Рэйчел Лоррейн Пуллан, пишет The Hollywood Reporter.

Долгие годы Молен сотрудничал с режиссером Стивеном Спилбергом и возглавлял производство в его кинокомпании Amblin Entertainment.

«Это была лучшая работа в Голливуде», – заявил продюсер в интервью 2023 года. Он отмечал, что мог контролировать создание любой картины студии и продюсировать все фильмы, которые снимал Спилберг.

В 1993 году Молен разделил награду американской киноакадемии за лучший фильм со Спилбергом и Бранко Лустигом. Среди других известных проектов продюсера – «Парк Юрского периода», «Особое мнение», «Человек дождя» и «Мег: Монстр глубины». При этом свою карьеру в киноиндустрии он начал в 1957 году с должности водителя грузовика на студии Republic Pictures. Супруга Молена Пэт ушла из жизни в начале 2024 года.

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