Tекст: Денис Тельманов

О смерти музыканта сообщил лейбл группы DGM, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Майкла Джайлза, выдающегося барабанщика, композитора и сооснователя группы King Crimson», – говорится в заявлении.

Майкл Джайлз скончался в понедельник, причина его смерти не уточняется. В некрологе отмечается, что необычайное ритмическое воображение и изобретательный подход артиста к игре на барабанах легли в основу новаторского звучания коллектива.

Лейбл подчеркнул ключевую роль барабанщика в становлении King Crimson как одной из самых влиятельных групп в истории прогрессивной музыки.

Джайлз и его брат Питер родились в Борнмуте в 1942 году, а в 1967 году вместе с гитаристом Робертом Фриппом основали музыкальный коллектив.

Дебютный альбом группы In the Court of the Crimson King вышел в октябре 1969 года и стал мировой сенсацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в США на 84-м году жизни скончался бас-вокалист американского кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан.

В прошлом месяце окружение музыканта Валерия Лысенко назвало несчастный случай причиной смерти барабанщика и одного из основателей группы «Мистер Твистер».

В сентябре гитарист и сооснователь американской рок-группы New Found Glory Чад Гилберт ушел из жизни в возрасте 45 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.