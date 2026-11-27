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В Петербурге задержали подозреваемых в призывах к убийству военных
ФСБ: В Петербурге задержаны двое мужчин за призывы к убийству военных
Сотрудники спецслужб арестовали двух россиян, которые в популярном мессенджере призывали к физическому уничтожению военнослужащих и оправдывали деятельность спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе управления ФСБ.
В Петербурге и Ленинградской области сотрудники пограничного управления пресекли противоправную деятельность двух местных жителей 1985 и 1998 годов рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«Установлено, что подозреваемые, будучи участниками чатов антироссийской направленности в иностранном мессенджере Telegram, разместили комментарии, доступные для неограниченного круга лиц, в которых оправдывали террористическую деятельность спецслужб Украины и призывали к ее осуществлению на территории Российской Федерации, в том числе к убийству военнослужащих Минобороны РФ», – говорится в сообщении пресс-службы.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о публичном оправдании террористической деятельности, совершенном с использованием интернета. В настоящее время фигуранты заключены под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в ДНР.
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