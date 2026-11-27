HLN: Рядом с посольством Нидерландов в Москве появился плакат с тремя ракетами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бельгийское издание Het Laatste Nieuws обратило внимание на баннер с тремя летящими ракетами, размещенный на жилом доме около представительства Нидерландов в российской столице, пишет Ura.ru.

«У посольства Нидерландов в столице России появился зловещий плакат», – говорится в публикации. Журналисты отметили, что на изображении ракеты направлены прямо на здание.

Обозреватели связали размещение полотна с заявлением нидерландской оборонной компании Destinus об использовании ее оружия при атаках на Крымский мост. Предприятие подтвердило в социальных сетях применение украинскими военными ракет Ruta и беспилотных аппаратов для ударов по переправе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российское посольство в Гааге направило в министерство иностранных дел Нидерландов официальный запрос о возможной причастности оборонной компании Destinus к атакам на российскую территорию.

В субботу лидер фракции партии «Форум за демократию» в муниципальном совете Хенгело Брайан Гертсхейс заявил о намерении добиваться закрытия предприятия Destinus по поставке дронов для украинских войск.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об учете российской стороной действий Нидерландов в военном планировании.