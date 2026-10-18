С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Бессент раскритиковал Зеленского за обвинения США и ложные убеждения о победе
Бессент раскритиковал Зеленского за обвинения США
Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и Илона Маска, а также развенчал его неверные убеждения об окончании конфликта.
Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий, передает телеканал NBC News.
«Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.
Министр Бессент также опроверг сообщения об отмене Вашингтоном санкций против России. По его словам, Дональд Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.
Кроме того, Бессент обвинил Зеленского в создании «ложной дилеммы» относительно необходимости победы Украины.
«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу стало известно, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.
Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.