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Устаревшие законы лишили британские авиабазы защиты от беспилотников
WSJ: Британские авиабазы оказались уязвимы перед атаками дронов
Передислокация американских бомбардировщиков B-1 с британской базы Фэрфорд показала незащищенность авиабаз Великобритании от беспилотников, пишут СМИ.
Предполагаемый заговор с целью атаки на американские бомбардировщики выявил «ахиллесову пяту» в системе обороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
Одной из причин уязвимости газета называет устаревшие законы, запрещающие военнослужащим сбивать дроны в общественных местах. Это значит, что беспилотник невозможно перехватить до тех пор, пока он не окажется прямо над территорией военной базы.
Ранее сообщалось о выводе бомбардировщиков B-1 с базы Фэрфорд по распоряжению властей США из-за угрозы атаки дронов, якобы организованной иранским Корпусом стражей исламской революции. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг причастность Тегерана к инциденту возле авиабазы.
Фэрфорд является единственной в Европе базой, принимающей американские стратегические бомбардировщики. В конце сентября британская полиция заявила о «крупном инциденте» около объекта, задержав несколько человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.
Во вторник стало известно, что США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана. В тот же день президент США Дональд Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии.