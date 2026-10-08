Устаревшие законы лишили британские авиабазы защиты от беспилотников

WSJ: Британские авиабазы оказались уязвимы перед атаками дронов

Tекст: Мария Иванова

Предполагаемый заговор с целью атаки на американские бомбардировщики выявил «ахиллесову пяту» в системе обороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Одной из причин уязвимости газета называет устаревшие законы, запрещающие военнослужащим сбивать дроны в общественных местах. Это значит, что беспилотник невозможно перехватить до тех пор, пока он не окажется прямо над территорией военной базы.

Ранее сообщалось о выводе бомбардировщиков B-1 с базы Фэрфорд по распоряжению властей США из-за угрозы атаки дронов, якобы организованной иранским Корпусом стражей исламской революции. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг причастность Тегерана к инциденту возле авиабазы.

Фэрфорд является единственной в Европе базой, принимающей американские стратегические бомбардировщики. В конце сентября британская полиция заявила о «крупном инциденте» около объекта, задержав несколько человек по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

Во вторник стало известно, что США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана. В тот же день президент США Дональд Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии.