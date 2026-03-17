Жена комика Сабурова объявила о закрытии бизнеса в России
Компания жены Нурлана Сабурова, зарегистрированная в 2025 году, начала процедуру ликвидации после запрета комику въезда в Россию.
Процесс ликвидации компании «ДС Ритейл», учредителем которой выступает Диана Сабурова, начался 16 марта 2026 года, передает РИА «Новости».
Организация была создана в феврале 2025 года и занималась розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями.
В карточке компании указано, что ликвидация уже официально стартовала. При этом у Дианы Сабуровой остается статус индивидуального предпринимателя в сфере исполнительских искусств, зарегистрированный 5 февраля 2026 года, спустя несколько дней после запрета ее мужу на въезд в Россию.
Как ИП Сабурова может оказывать услуги рекламных агентств, а также заниматься организацией отдыха и развлечений.
Сабуров задекларировал в России более 50 млн рублей, что также стало предметом внимания правоохранительных органов.
Ранее власти ограничили въезд в Россию комику Нурлану Сабурову сроком на 50 лет.
Правоохранительные органы сообщили о попытках артиста легализовать полученные в России доходы через посредников.
Супруга стендапера Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в сфере исполнительских искусств.