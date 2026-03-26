Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве работой спецслужб

Tекст: Вера Басилая

Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.