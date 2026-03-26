  Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    «Почта России» получит сверхспособности
    Путин сделал вывод из ареста в Польше археолога Бутягина
    Украинская делегация выразила протест в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника
    В Нидерландах нашли возможные останки д'Артаньяна
    На подлете к Москве уничтожены 14 беспилотников
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В администрации Трампа допустили подорожание нефти до 200 долларов за баррель
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    26 марта 2026, 09:42 • Новости дня

    Песков объяснил отключение мобильного интернета в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве, связав отключение с работой спецслужб.

    Российские спецслужбы выполняют свои функции и принимают необходимые меры для нейтрализации угроз, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Его комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о том, связано ли восстановление мобильного интернета в Москве с исчезновением какой-либо угрозы.

    Песков подчеркнул: «Спецслужбы выполняют свои функции. Они принимают те меры, которые необходимы для купирования тех или иных угроз. Какие угрозы сейчас актуальны, а какие нет – это прерогатива спецслужб».

    Он также добавил, что подобные вопросы должны адресоваться напрямую спецслужбам, а не пресс-службе Кремля. Ранее пользователи в Москве сообщали о нестабильной работе мобильного интернета в ряде районов столицы. Операторы мобильной связи уведомляли абонентов о возможном ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

    Абоненты получали сообщения, что «возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», при этом оставались доступны сайты и сервисы из «белого списка», голосовая связь и СМС.

    Песков заявил о необходимости временных ограничений мобильной связи в Москве ради защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева.

    Между тем, операторы мобильной связи в Москве начали рассылку сообщений о полном восстановлении работы мобильного интернета после недавних ограничений.

    25 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»
    @ max.ru/moscowproc

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве завершилось расследование дела о гибели участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, обвиняемым по которому проходит сценарист Станислав Берестовой, сообщает прокуратура города.

    Сценарист проекта «Счастливы вместе» 53-летний Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника телепроекта «Дом-2» 33-летнего Дмитрия Лукина, сообщает столичная прокуратура.

    Как уточняется, трагедия произошла в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе. По данным следствия, мужчины распивали спиртное, и между ними вспыхнул конфликт. В итоге Берестовой нанес Лукину множественные колото-резаные раны кухонным ножом в область шеи, груди, живота, спины и рук, от которых потерпевший скончался на месте.

    Сейчас обвиняемый находится под стражей. Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит во время работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе».

    До этого Мария Кохно, ранее участвовавшая в шоу «Дом-2» и бывшая возлюбленная Лукина, предположила, что убийство могло произойти из-за характера мужчины. Напомним, тело Лукина нашли в квартире в Москве, на его теле было более 50 ножевых ранений.


    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Найден мертвым мужчина, изрезавший женщину в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве обнаружили тело мужчины, который ранее напал с ножом на свою бывшую возлюбленную, оставив предсмертную записку с обвинениями в ее адрес, сообщили в правоохранительных органах..

    Мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений женщине в квартире на Ходынском бульваре, нашли мертвым, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемый был обнаружен без признаков жизни.

    Следствие установило, что 25 марта в квартире на севере Москвы была найдена женщина с ножевыми ранениями. По предварительным данным, нападавшим оказался ее бывший молодой человек, который после нападения скрылся с места происшествия.

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что мужчина оставил предсмертную записку, где обвинил пострадавшую в своей смерти. Женщина была госпитализирована после нападения.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК России, предусматривающим ответственность за приготовление к преступлению, покушение на преступление и убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина нанес ножевые ранения возлюбленной в квартире на севере Москвы.

    Ранее другой житель севера столицы атаковал ножом супругу и сына в состоянии алкогольного опьянения. Также в среду стало известно, что сценарист проекта «Счастливы вместе» Станислав Берестовой предстанет перед судом по обвинению в убийстве участника «Дом-2» Дмитрия Лукина.


    25 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Днем в среду Собянин сообщал о двух летевших к столице дронах. До этого силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве.

    25 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Мужчина изрезал возлюбленную ножом в квартире на севере Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительницу столицы экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями, полученными в ходе конфликта с возлюбленным в квартире на Ходынском бульваре, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Инцидент произошел 25 марта в жилом доме, пострадавшую нашли с признаками насилия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, тяжелые травмы женщине нанес ее молодой человек, которого сейчас разыскивают правоохранительные органы.

    Раненую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета, устанавливающие все обстоятельства и детали случившегося.

    Доследственная проверка ведется по статье «Покушение на убийство».

    В январе пьяный житель севера Москвы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну. В 2024 году мужчина попытался убить бывшую супругу в примерочной одного из торговых центров.

    25 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Зарплаты полицейских в Москве оказались вдвое ниже средних по городу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Денежное довольствие столичных правоохранителей с учетом всех возможных надбавок оказалось практически вдвое ниже средней зарплаты по городу, сообщил руководитель Главного управления МВД по городу Олег Баранов.

    «На сегодняшний день заработная плата сотрудников, с учетом всех доплат максимальных, которые у нас возможны, составляет от 85 до 90 тыс. рублей», – сказал Баранов, передает ТАСС.

    Руководитель главка сравнил эти цифры со средним показателем по экономике Москвы, который достиг 178 тыс. рублей. По словам Баранова, сложившаяся ситуация делает профессию полицейского неконкурентоспособной на рынке труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД Владимир Колокольцев сообщал о двукратном отставании зарплат рядовых сотрудников от среднего уровня по Москве. Средний доход столичных курьеров достиг 132 тысяч рублей. Президент Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального обеспечения личного состава ведомства.

    25 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Минцифры решило увеличить мощность фильтрации Рунета в 2,5 раза к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пропускную способность системы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) планируется увеличить до 954 Тбит/с к 2030 году, что в 2,5 раза больше нынешних показателей, сообщили в Минцифры.

    Минцифры также планирует, что уже к 2026 году система сможет обрабатывать 100% всего интернет-трафика страны. На развитие этих технологий федеральное финансирование увеличено почти на 15 млрд рублей, и теперь составляет 83,7 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

    Причины наращивания мощности связаны как с увеличением объемов интернет-трафика, так и с усложнением методов его анализа и ростом числа правил фильтрации. Система ТСПУ использует технологию глубокого анализа пакетов (DPI) для блокировки нежелательных ресурсов и защиты от кибератак. По словам представителей отрасли, при перегрузке мощностей часть трафика может проходить мимо фильтрации – такие случаи уже были зафиксированы при резком увеличении числа фильтрующих правил.

    Эксперты отмечают, что запланированные параметры позволят обрабатывать весь трафик Рунета с учетом дальнейшего роста и появления новых способов обхода блокировок, включая VPN. Однако они подчеркивают, что эффективность системы будет зависеть не только от ее мощности, но и от распределения узлов и архитектуры сети. Именно такие параметры определяют устойчивость и управляемость российской интернет-инфраструктуры.

    Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что более 30 операторов связи нарушили правила установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые необходимы для фильтрации запрещённого контента в России.

    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.

    Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.

    25 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    На подлете к Москве с начала суток сбили 11 дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил глава города Сергей Собянин.

    После 13.00 мск Собянин в Max сообщил о двух уничтоженных дронах.

    На месте падения их фрагментов работают специалисты экстренных служб.

    Ранее в среду Собянин сообщал о восьми беспилотниках, уничтоженных на подлете к Москве за час.

    Всего же, согласно публикациям в канале мэра в Max, 25 марта на подлете к Москве уничтожили 16 БПЛА.

    В ночь на среду над страной нейтрализовали 389 украинских беспилотников.

    25 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два новых летевших к Москве беспилотника

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил в Max Собянин, силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся к Москве. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб для выяснения обстоятельств и сбора улик.

    Силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к Москве с начала суток.

    25 марта 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале ведомства о том, что аэропорт Шереметьево принимает и выпускает авиарейсы по согласованию.

    «Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Напомним, ранее в этот день Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, а к вечеру среды еще четыре. Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА за час на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Восемь беспилотников были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве за один час, а на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил в Max Собянин, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников на подлете к Москве за один час.

    Сначала Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА, позже заявил об уничтожении еще двух дронов силами ПВО. Следом три дрона, летевших в сторону Москвы, также были сбиты. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность и устранить возможные последствия атаки.

    Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинского беспилотника на подлете к Москве.

    В ночь на 25 марта над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 беспилотников, что стало самой массовой атакой за год.

    25 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник был сбит на подлете к Москве, обломки аппарата обнаружены и изучаются специалистами экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что система противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Обломки аппарата упали на территории, где оперативно приступили к работе сотрудники экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте происшествия уже работают специалисты, чтобы устранить возможные последствия падения.

    Ранее в ночь на 25 марта российские средства ПВО уничтожили и перехватили 389 украинских беспилотников, что стало самой масштабной атакой за последний год.

    ФСБ сообщила. что Киев пытался использовать Telegram, Yandex GO и Avito для закупки дронов с целью атак по Москве.

    25 марта 2026, 22:46 • Новости дня
    Средства ПВО ликвидировали четыре летевших на Москву дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером среды силы ПВО уничтожили в течение 15 минут четыре дрона ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр в 22.30.

    Менее чем через 15 минут Собянин добавил, что еще два дрона были ликвидированы на подлете к столице.

    Напомним, в течение среды силы ПВО уничтожали вражеские дроны на подступах к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. В этой связи аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию.

    Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.


    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу
    МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации