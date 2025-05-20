В Москве скорректировали стоимость проезда на городском транспорте

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на четыре рубля дешевле, чем по билету «Кошелек», и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой, передает РИА «Новости».

Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы и наземном городском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей вместо 63, а в пригороде – 90 рублей вместо 84. Другие билеты и варианты оплаты подорожают на 4-6 рублей.

В ведомстве отметили, что стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы.

С 2011 года изменение тарифов в Москве существенно ниже уровня инфляции. Тарифы остаются одними из самых доступных среди российских городов-миллионников. Пересадки между маршрутами наземного транспорта и между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными. Тариф «90 минут» сохранит свою выгоду для мультимодальных поездок.

Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди городов-миллионников России. Средства от индексации тарифов направят на обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России утвердило повышение тарифов на железнодорожные перевозки с 1 декабря, включая индексацию на 13,8% для грузов и 11,6% для плацкартных и общих вагонов, что закреплено в постановлении кабинета министров. Госкомпания «Автодор» объявила о повышении тарифов на проезд по платным магистралям в среднем на 8%, однако на отдельных участках стоимость проезда выросла на 15–25%.