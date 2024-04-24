«Автодор» повысил тарифы на проезд по платным дорогам

Tекст: Денис Тельманов

Наибольшее подорожание зафиксировано на участках трассы М-3 «Украина» в Калужской области, где стоимость проезда для легковых автомобилей в будние дни выросла на 25% – с 200 до 250 рублей, сообщает «Коммерсант».

На трассе М-4 «Дон» тарифы увеличились на 6-20%, при этом стоимость проезда по всей трассе от Москвы до Краснодара теперь составляет 3,6 – 4,7 тысячи рублей в зависимости от дня недели и наличия транспондера.



В то же время на трассе М-12 «Восток» цены выросли не более чем на 7%, а на некоторых участках даже снизились на 0,2-3,6%. Стоимость проезда по всей трассе от Москвы до Шали осталась неизменной – 4990 рублей для легкового автомобиля.

«Автодор» объясняет повышение тарифов инфляцией и необходимостью инвестировать в содержание и ремонт дорог, а также в возврат привлеченных средств. Глава госкомпании Вячеслав Петушенко отметил, что доходы от сбора платы за проезд в 2023 году выросли на 44,9% и составили 80,18 миллиарда рублей.

Власти планируют к 2030 году увеличить протяженность платных дорог в России с 3 до 10 тысяч километров. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости активнее привлекать внебюджетные средства для строительства новых дорог.