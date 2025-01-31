В работе DeepSeek произошли сбои

Китайский чат-бот DeepSeek перестал отвечать из-за сбоев в работе системы

Tекст: Мария Иванова

Чат-бот DeepSeek сталкивается с проблемами в работе, сообщает ТАСС. Информация о сбоях появилась на web-портале информирования об инцидентах. В России также зафиксировали неполадки.

Согласно данным портала, сбою была присвоена категория «крупный». При попытках пользователей начать диалог, бот отвечает: «поисковая служба DeepSeek сейчас занята» и рекомендует подождать несколько минут.

Пока не известно, насколько масштабны эти проблемы и сколько времени потребуется на их решение. Пользователи продолжают сообщать о затруднениях в работе сервиса, но официальные представители компании комментариев не предоставили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский чат-бот DeepSeek временно прекратил регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы, который преждположительно вызвали утечку миллиона строк данных, включая важные цифровые ключи и пользовательские истории запросов в ИИ-чатах.

Между тем Конгрессменам США запретили использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek из-за угроз безопасности.