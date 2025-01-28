DeepSeek приостановил регистрацию новых пользователей

Tекст: Алексей Дегтярев

Чат-бот DeepSeek оказался под атакой вредоносных программ, при регистрации пользователей начало появляться сообщение о том, что регистрация может быть приостановлена из-за них, передает ТАСС.

Новых пользователей просят повторить попытку позже, уже зарегистрированным предлагается войти в обычном режиме.

Напомним, DeepSeek обвалил акции аNvidia на 13% до начала торгов, компания потеряла свыше 500 млрд долларов капитализации. Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после того, как упали индексы из-за китайского чат-бота.