Самые богатые люди мира потеряли 108 млрд долларов из-за чат-бота DeepSeek-R1

Самые богатые люди мира потеряли 108 млрд долларов из-за успеха китайского DeepSeek

Tекст: Мария Иванова

Как передает Bloomberg, обновление китайского чат-бота DeepSeek-R1 стало причиной значительных финансовых потерь для мировых миллиардеров. Основные индексы упали, что привело к общей утрате 108 млрд долларов среди самых богатых людей планеты.

Особенно сильно пострадали те, чье состояние связано с искусственным интеллектом. Ларри Эллисон из Oracle потерял 22,6 млрд долларов, Дженсен Хуанг из NVidia лишился 20,1 млрд долларов, а председатель совета директоров Dell Майкл Делл ощутил убытки в размере 13 млрд долларов.

Запуск новой версии китайского чат-бота DeepSeek-R1 произошел 20 января. Как утверждают эксперты, он не только превзошел американского конкурента ChatGPT, но и был разработан с меньшими затратами. Эта новость вызвала резкое падение технологического индекса Nasdaq на более чем 3%, а акции NVidia, поставщика чипов для OpenAI, рухнули на 16,86%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, акции Nvidia обвалились на 13% еще до начала торгов, потеряв 500 млрд долларов капитализации после выпуска китайским DeepSeek бесплатного чат-бота, также пострадали ASML и SoftBank.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о скором анонсе американского ИИ-проекта, который будет лучше китайского DeepSeek.

А глава OpenAI Сэм Альтман назвал выход китайского чат-бота DeepSeek-R1 впечатляющим событием и выразил воодушевление по поводу появления нового конкурента на рынке ИИ.