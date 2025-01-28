Глава OpenAI воодушевился появлением DeepSeek

Глава OpenAI приветствовал китайскую компанию DeepSeek как мощного конкурента ChatGPT

Tекст: Мария Иванова

Сэм Альтман заявил о своем воодушевлении по поводу выхода китайского чат-бота DeepSeek-R1, подчеркнув, что он впечатлен новыми возможностями китайской модели, передает ТАСС.

«Обновление R1 от компании DeepSeek – это впечатляющая модель, особенно учитывая, что она может предложить за свою цену», – написал Альтман в соцсети X.

Альтман также отметил, что OpenAI намерена ускорить выпуск новых моделей, несмотря на конкуренцию со стороны DeepSeek. Он подчеркнул, что компания будет придерживаться своей стратегии, основанной на использовании передовых чипов и значительных инвестиций в разработку.

Китайская компания DeepSeek выпустила новую версию своего чат-бота на основе ИИ 20 января. Отмечается, что DeepSeek-R1 превосходит передовую версию ChatGPT. Это вызвало активное обсуждение в СМИ и соцсетях, а также повлияло на технологические рынки.

Эксперты считают, что успех DeepSeek может бросить вызов бизнес-модели OpenAI и заставить инвесторов пересмотреть целесообразность больших вложений в компании, производящие технологии и комплектующие для ИИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский чат-бот DeepSeek вызвал беспокойство на фондовых рынках, ставя под сомнение технологическое лидерство США после выхода новой версии, превосходящей ChatGPT.

Акции Nvidia обвалились на 13% до начала торгов, потеряв 500 млрд долларов капитализации после выпуска китайским DeepSeek бесплатного чат-бота, также пострадали ASML и SoftBank.