Китайский конкурент ChatGPT вызвал беспокойство на рынках

Bloomberg: Китайский чатбот DeepSeek подорвал доверие к технологическому лидерству США

Tекст: Мария Иванова

Китайский конкурент ChatGPT, чатбот DeepSeek, поставил под сомнение технологическое лидерство США, пишет Bloomberg.

Компания DeepSeek выпустила обновленную версию R1, которая привлекла внимание общественности и вызвала беспокойство на фондовых рынках. Согласно информации Bloomberg, новая версия работает на чипах с меньшей мощностью, чем у конкурентов, что вызывает вопросы о стоимости таких компаний, как Nvidia Corp., передает ТАСС.

Фондовые рынки отреагировали снижением стоимости акций компаний, связанных с производством чипов и технологического оборудования. В частности, акции Advantest Corp упали на 8,2%, SoftBank Group потерял 5,4%, а Fujikura Ltd – 8%. В то же время, акции компаний, сотрудничающих с DeepSeek, выросли в цене.

Обозреватель Ип Цзюнь Жун из IG Asia отметил, что возникла обеспокоенность по поводу способности американских гигантов диктовать цену на рынке, а также возможной переоценки инвестиций в ИИ. По его мнению, пока не ясно, докажет ли DeepSeek свою жизнеспособность как более дешевая альтернатива западным чатботам, однако начальные опасения уже есть.

DeepSeek также возглавил рейтинги приложений в магазине AppStore в ряде стран, включая США и Британию. Пользователи отмечают, что он справляется с задачами не хуже ChatGPT и остается бесплатным. Американский инвестор Марк Андриссен назвал DeepSeek-R1 впечатляющим прорывом, оценив, что китайская компания потратила на 90% меньше средств, чем OpenAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры в прошлом году взломали внутренний форум компании OpenAI, разработчика ChatGPT, и украли секретные данные о разработках искусственного интеллекта, бывший сотрудник которой Сухир Баладжи обвинял ее в нарушении авторского права и позже был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско.

Между тем в США подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT для подготовки нападения, что стало первым известным случаем применения ИИ в таких целях.