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Китайский конкурент ChatGPT вызвал беспокойство на рынках
Bloomberg: Китайский чатбот DeepSeek подорвал доверие к технологическому лидерству США
Китайский чатбот DeepSeek вызвал беспокойство на фондовых рынках, ставя под сомнение технологическое лидерство США, после выхода новой версии, превосходящей ChatGPT, пишет Bloomberg.
Китайский конкурент ChatGPT, чатбот DeepSeek, поставил под сомнение технологическое лидерство США, пишет Bloomberg.
Компания DeepSeek выпустила обновленную версию R1, которая привлекла внимание общественности и вызвала беспокойство на фондовых рынках. Согласно информации Bloomberg, новая версия работает на чипах с меньшей мощностью, чем у конкурентов, что вызывает вопросы о стоимости таких компаний, как Nvidia Corp., передает ТАСС.
Фондовые рынки отреагировали снижением стоимости акций компаний, связанных с производством чипов и технологического оборудования. В частности, акции Advantest Corp упали на 8,2%, SoftBank Group потерял 5,4%, а Fujikura Ltd – 8%. В то же время, акции компаний, сотрудничающих с DeepSeek, выросли в цене.
Обозреватель Ип Цзюнь Жун из IG Asia отметил, что возникла обеспокоенность по поводу способности американских гигантов диктовать цену на рынке, а также возможной переоценки инвестиций в ИИ. По его мнению, пока не ясно, докажет ли DeepSeek свою жизнеспособность как более дешевая альтернатива западным чатботам, однако начальные опасения уже есть.
DeepSeek также возглавил рейтинги приложений в магазине AppStore в ряде стран, включая США и Британию. Пользователи отмечают, что он справляется с задачами не хуже ChatGPT и остается бесплатным. Американский инвестор Марк Андриссен назвал DeepSeek-R1 впечатляющим прорывом, оценив, что китайская компания потратила на 90% меньше средств, чем OpenAI.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры в прошлом году взломали внутренний форум компании OpenAI, разработчика ChatGPT, и украли секретные данные о разработках искусственного интеллекта, бывший сотрудник которой Сухир Баладжи обвинял ее в нарушении авторского права и позже был найден мертвым в своей квартире в Сан-Франциско.
Между тем в США подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT для подготовки нападения, что стало первым известным случаем применения ИИ в таких целях.