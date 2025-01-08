То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
Полиция: подрыв Tesla у отеля Трампа готовили с помощью ChatGPT
Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа использовал ИИ ChatGPT для планирования
В США подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа использовал ChatGPT для подготовки нападения, что стало первым известным случаем применения ИИ в таких целях.
Как передает ТАСС, американская полиция заявила о первом известном случае использования искусственного интеллекта ChatGPT в планировании преступления. Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе прибегнул к помощи ИИ, чтобы спланировать свои действия. Об этом на пресс-конференции заявил шериф Кевин Макмахилл.
«У нас есть доказательства того, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT, чтобы спланировать атаку», – отметил полицейский. По информации правоохранителей, подозреваемый Мэттью Лайвелсбергер использовал ИИ для выяснения необходимого количества взрывчатки и покупки фейерверков. Однако полиция не уточнила, какие конкретно ответы дал ChatGPT.
Представитель компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, выразил обеспокоенность случившимся, подчеркнув, что их модели не предназначены для незаконных действий. Он отметил, что инструменты ИИ созданы для минимизации вредоносного контента и предостережения от противоправных действий.
Взрыв произошел 1 января у 64-этажного отеля Trump International Hotel. В результате инцидента один человек погиб, еще семь получили ранения. По сообщениям Fox News, обвиняемый является сержантом спецназа армии США и находился в отпуске. Он служил в Афганистане, Грузии, Республике Конго и на Украине, однако детали его пребывания там не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР США считает, что подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе не испытывал неприязни к Дональду Трампу, несмотря на связь с военным прошлым. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон не нашел связи по военной службе у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.