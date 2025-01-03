Пентагон не нашел связи у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Пентагон не обнаружил совпадений в военной службе подозреваемых в атаках в США в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Tекст: Денис Тельманов

Пентагон не видит связи по военной службе у подозреваемых в терактах в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что в послужных списках Шамсуда Дина Джаббара и Мэттью Лайвелсбергера нет совпадений в службе в ВС США. Однако для уточнения информации рекомендовала обратиться в пресс-службу Армии США.



Ранее президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы исследуют возможные связи между этими атаками. В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Преступник открыл огонь по полиции и был убит в ответ. В результате атаки погибло 14 человек, 30 получили ранения. Исполнителем теракта назван ветеран ВС США Шамсуд Дин Джаббар, при котором обнаружен флаг «Исламского государства*».

Взрыв пикапа Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел на прошлой неделе. В результате инцидента один человек погиб, семь получили ранения. По данным ABC, инцидент расследуется как потенциальный теракт. Fox News сообщило, что подозреваемый Лайвелсбергер, сержант спецназа армии США, находился в отпуске и ранее служил в различных странах, включая Афганистан и Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине», а в соцсетях есть его фото в футболке с украинским лозунгом. Источники, знакомые с расследованием, сообщили, что Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.