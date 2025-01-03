Назван вероятный мотив подрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

NYP: Подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе мстил из-за развода

Tекст: Алексей Дегтярев

Мотивом для действий Ливельсбергера стало его расставание с женой, она заявила, что узнала о супружеских изменах, и покинула его за шесть дней до инцидента, сообщили источники New York Post, передает РИА «Новости».

У пары есть дочь. Подозреваемый покинул дом в Колорадо-Спрингс после Рождества и отправился в Лас-Вегас, где подорвал автомобиль возле отеля Trump International. Первоначально следователи предполагали, что побудительным мотивом были политические мотивы, поскольку инцидент произошел возле отеля, связанного с Дональдом Трампом.

Тем не менее, новые данные заставили рассмотреть личные причины поведения Ливельсбергера. Источники описывают его как патриота и преданного сторонника Трампа. Также сообщается, что подозреваемый использовал Tesla Cybertruck, чтобы минимизировать урон от взрыва благодаря стальному корпусу автомобиля.

Напомним, в Новом Орлеане грузовик под управлением Шамсуд-Дина Джаббара наехал на толпу, погибли 15 человек. ФБР нашло символику ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в машине. В Лас-Вегасе также произошел инцидент с возгоранием Tesla Cybertruck у Башен Трампа, в результате которого погиб один человек и семь получили ранения.

ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, но не исключило ее, сообщал президент США Джо Байден.

Избранный президент США Дональд Трамп подверг Байдена критике, он обвинил его в росте насилия и терроризма в стране из-за мягкой миграционной политики.