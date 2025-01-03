Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».16 комментариев
ФБР не нашло связи между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе
ФБР не нашло связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе
ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.
Райа отметил, что ФБР продолжает расследование в Лас-Вегасе и изучает «все возможные версии». «Однако на данный момент нет никакой точной связи между нападением <...> в Новом Орлеане, и нападением в Лас-Вегасе», – приводит его слова РБК.
Райа уточнил, что в Новом Орлеане наезд на толпу был совершен мужчиной, который, по предварительным данным, действовал в одиночку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что ФБР требуется серьезная реформа. Он считает взрыв Cybertruck у отеля в Лас-Вегасе терактом и не исключает его связи с атакой в Новом Орлеане. Президент США Джо Байден сообщил, что американские спецслужбы проверяют возможную связь между этими событиями.