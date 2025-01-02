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Маск счел взрыв Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегас терактом
Маск счел взрыв Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегас терактом и не исключил его связи с атакой в Новом Орлеане
Взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, скорее всего, стал результатом теракта, заявил глава компании Tesla Илон Маск.
Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что взрыв произошел из-за мощного фейерверка или бомбы, находившихся в арендованном автомобиле. По его словам, данные телеметрии автомобиля были «положительными» в момент взрыва, что исключает неисправность машины как причину инцидента.
«Скорее всего, это террористический акт. И Cybertruck, и F-150 (Ford), взорванный в Новом Орлеане, были арендованы через сервис Turo. Возможно, они как-то связаны между собой», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе эвакуировали отель Trump International Hotel после взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у его входа. В результате взрыва погиб один человек и семеро пострадали; инцидент расследуют как потенциальный теракт. Маск заявил, что «вся команда руководства высшего звена компании Tesla расследует происшествие».
В Новом Орлеане наезд автомобиля на толпу привел к гибели не менее десяти человек и ранениям еще 30. ФБР подтвердило, что «подозреваемый был идентифицирован как 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, гражданин США из Техаса». Он использовал пикап Ford, который, по предварительным данным, взял в аренду. Исполнитель теракта оказался ветераном армии США.