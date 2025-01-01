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Cybertruck взорвался у отеля Трампа в Лас-Вегасе
Tesla Cybertruck загорелся и взорвался у Trump International в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе эвакуировали отель Trump International Hotel после взрыва и возгорания Tesla Cybertruck перед его входом.
В Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel электромобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся, передает RT.
Из здания пришлось эвакуировать людей. Очевидцы выкладывают видео в соцсети и сообщают, что в момент происшествия был слышан мощный взрыв, который вызвал дрожание окон.
Инцидент вызвал панику среди гостей и персонала отеля. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, пока нет информации о пострадавших или ущербе, причиненном взрывом и пожаром.
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