ФБР заявило о вероятной попытке покушения на Трампа

ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа

Tекст: Антон Антонов

Сотрудники ФБР прибыли в Уэст-Палм-Бич. «(Они) проводят расследование в связи с тем, что, как кажется, является попыткой покушения на бывшего президента Трампа», – приводит ТАСС текст заявления ФБР.

Секретная служба США подтвердила, что в гольф-клубе Trump International Golf Club в Палм-Бич сотрудник ведомства «открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории» клуба.

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться подозреваемый, был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камера.

Указывается, что стрельба произошла примерно в 270–450 м от Трампа. «С винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние», – приводит слова Брэдшоу РИА «Новости».

«Мы смогли найти свидетеля, который подошел к нам и сказал: «Эй, я видел, как парень выбегал из кустов. Он запрыгнул в черный Nissan, я сфотографировал машину», – сообщил он.

Машину удалось найти и остановить, водитель был задержан. Свидетель «опознал человека, который выбегал из кустов и запрыгнул в машину».

Напомним, СМИ сообщали, что неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

Источники New York Post заявляли о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, утверждая, что Трамп не был их целью. Однако позднее издание заявило, что единственным стрелявшим был агент Секретной службы США – он заметил подозрительного человека и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь.