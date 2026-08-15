Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма»

Американские власти отозвали 150 виз для борьбы с «родильным туризмом»

Tекст: Мария Иванова

За последние несколько дней власти Соединенных Штатов отозвали 150 виз в рамках масштабной кампании по борьбе с «родильным туризмом», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт пояснил, что речь идет об иностранках, прибывающих в страну исключительно ради рождения ребенка и получения им американского гражданства.

«Только за последние несколько дней после объявления о создании специального отдела дополнительно 150 виз было отозвано», – заявил Пиготт. Он подчеркнул, что многие участники таких схем въезжают по визам с заявленной целью кратковременного отдыха, однако остаются на длительный срок, пользуясь услугами посредников для обхода оплаты медицинских счетов.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщал о создании специального подразделения для противодействия подобному туризму. По его данным, до этого момента было аннулировано 600 виз, таким образом, общее число отозванных разрешений достигло 750. Эксперты предупреждают, что беременным женщинам могут отказать во въезде и даже депортировать, если возникнут подозрения в сокрытии истинной цели визита.

Напомним, президент США ранее подписал указ, запрещающий въезд в страну с целью рождения ребенка для получения гражданства. Меры воздействия на нарушителей включают отказ во въезде, аннулирование виз, выдворение и бессрочный запрет на посещение Соединенных Штатов.

Американское внешнеполитическое ведомство сформировало специальное подразделение для выявления нарушителей. Юристы предупредили о возможных отказах во въезде беременным иностранкам.