Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы
Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.
В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.
12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.