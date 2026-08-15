МИД Индии заявил о желании развивать отношения с Россией

МИД Индии заявил о желании укреплять двусторонние связи с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал выразил надежду на развитие двусторонних отношений с Москвой. Заявление прозвучало в ответ на поздравления российского внешнеполитического ведомства по случаю Дня независимости, передает РИА «Новости».

«Спасибо, МИД РФ, за теплые пожелания. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших двусторонних связей», – написал Джайсвал в социальных сетях. Ранее российские дипломаты пожелали индийскому народу процветания и новых достижений.

В Москве подчеркнули, что два государства связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства. 15 августа Индия в 80-й раз отмечает День независимости, вспоминая обретение суверенитета после британского колониального правления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости.

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар назвал нашу страну стабильным поставщиком нефти. А премьер-министр республики Нарендра Моди сообщил об углублении двустороннего стратегического партнерства.