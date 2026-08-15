Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
МИД Индии заявил о желании развивать отношения с Россией
МИД Индии заявил о желании укреплять двусторонние связи с Россией
Власти Индии надеются продолжить укрепление стратегического партнерства с Россией, такое пожелание они высказали в ответ на поздравления с национальным праздником.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал выразил надежду на развитие двусторонних отношений с Москвой. Заявление прозвучало в ответ на поздравления российского внешнеполитического ведомства по случаю Дня независимости, передает РИА «Новости».
«Спасибо, МИД РФ, за теплые пожелания. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление наших двусторонних связей», – написал Джайсвал в социальных сетях. Ранее российские дипломаты пожелали индийскому народу процветания и новых достижений.
В Москве подчеркнули, что два государства связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства. 15 августа Индия в 80-й раз отмечает День независимости, вспоминая обретение суверенитета после британского колониального правления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости.
Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар назвал нашу страну стабильным поставщиком нефти. А премьер-министр республики Нарендра Моди сообщил об углублении двустороннего стратегического партнерства.