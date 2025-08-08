Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Моди заявил об углублении сотрудничества между Индией и Россией
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалось развитие двусторонних отношений.
О содержательном телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил Нарендра Моди, передает ТАСС. Премьер Индии охарактеризовал беседу как «очень хорошую и обстоятельную», отметив, что стороны рассмотрели прогресс в двусторонней повестке.
Премьер подчеркнул, что обе страны подтвердили приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства.
Днем ранее Владимир Путин провел встречу в Кремле с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, премьер Индии экстренно созвал кабмин из-за пошлин США. Индия приостановила планы закупки Stryker и Javelin из США.