FT: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot

Tекст: Мария Иванова

Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

По данным Financial Times, ссылающейся на местных чиновников, запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot полностью исчерпаны.

Издание отмечает, что при отражении последних ударов украинские расчеты ПВО столкнулись с критической ситуацией. «Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель», – говорится в публикации.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения Киеву лишь усугубляют ситуацию. Российские власти считают, что такие действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, мешают мирному урегулированию и не способствуют началу переговорного процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot

Американские арсеналы этих боеприпасов сократились до критического минимума. А для запуска собственного производства ракет Киеву потребуются долгие годы.