Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot
FT: Украина израсходовала ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot
Вооруженные силы Украины исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, что сделало расчеты противовоздушной обороны уязвимыми во время недавних атак.
Украинские военные столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
По данным Financial Times, ссылающейся на местных чиновников, запасы ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot полностью исчерпаны.
Издание отмечает, что при отражении последних ударов украинские расчеты ПВО столкнулись с критической ситуацией. «Украинские чиновники заявили, что страна уже израсходовала то небольшое число перехватчиков, которые предоставил Вашингтон, в течение последних недель», – говорится в публикации.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения Киеву лишь усугубляют ситуацию. Российские власти считают, что такие действия напрямую втягивают страны НАТО в конфликт, мешают мирному урегулированию и не способствуют началу переговорного процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot
Американские арсеналы этих боеприпасов сократились до критического минимума. А для запуска собственного производства ракет Киеву потребуются долгие годы.