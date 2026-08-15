В Душанбе задержали подозреваемых в умышленном заражении более 60 человек ВИЧ

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники милиции Душанбе задержали десять человек по подозрению в умышленном заражении других граждан ВИЧ-инфекцией, передает РИА «Новости».

По данным правоохранителей, от действий задержанных могли пострадать более 60 человек.

«Только за текущий год сотрудниками столичной милиции были задержаны 10 человек, подозреваемых в заражении других граждан ВИЧ», – сообщается на сайте УМВД по городу Душанбе. Против всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 125 Уголовного кодекса Таджикистана, а материалы направлены в суд.

Если вина будет доказана, фигурантам грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Стражи порядка призвали граждан бережно относиться к своему здоровью.

По информации Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 2025 год в стране проживают более 13 тыс. человек с ВИЧ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума ввела уголовное наказание за подделку справок об отсутствии ВИЧ.

Заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий отметил двукратное снижение заболеваемости этой инфекцией в России с 2016 года.