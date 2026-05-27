Госдума ввела уголовное наказание за подделку справок об отсутствии ВИЧ

Инициативу внесла группа из 427 депутатов под руководством спикера палаты Вячеслава Володина и вице-спикера Ирины Яровой, передает ТАСС.

За изготовление и сбыт поддельных документов злоумышленникам грозит до трех лет ограничения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Также предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет с аналогичным штрафом. За махинации со справками об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, наказание составит от двух до пяти лет тюрьмы и штраф до 1,5 млн рублей.

Более строгие санкции ожидают преступников, действовавших в составе группы по предварительному сговору, использовавших служебное положение или интернет. В таких случаях срок лишения свободы составит от трех до шести лет, а штраф может достигнуть 2 млн рублей. Максимальное наказание от четырех до восьми лет тюремного заключения предусмотрено для организованных групп, чьи действия привели к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале депутаты одобрили в первом чтении инициативу об уголовной ответственности за подделку справок о ВИЧ.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал введение наказания за фальсификацию медицинских документов для мигрантов.

В 2024 году парламент принял закон о многомиллионных штрафах для юридических лиц за подделку миграционных бумаг.