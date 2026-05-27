Эстонский суд вынес приговор автору Baltnews за нарушение санкций
Суд в Эстонии приговорил журналиста Алексея Тоома к условному сроку
Автор портала Baltnews признан виновным в несоблюдении антироссийских ограничений Евросоюза и получил девять месяцев лишения свободы условно.
Вируский уездный суд назначил Алексею Тоому наказание в виде девяти месяцев лишения свободы, передает ТАСС. Приговор предусматривает испытательный срок на один год. Решение пока не вступило в законную силу.
Официальным основанием для уголовного преследования стало нарушение рестрикций, введенных Брюсселем против России.
Если в течение года осужденный не совершит умышленного преступления, наказание не будет приведено в исполнение. Защита имеет право обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года эстонские власти арестовали журналистку портала Baltnews Светлану Бурцеву по подозрению в нарушении санкций.
В августе прошлого года суд в Тарту приговорил россиянку Эрну Моисееву к трем годам лишения свободы за попытку обхода рестрикций.
В ноябре полиция безопасности Эстонии задержала журналиста Олега Беседина из-за трансляции сообщений подсанкционных российских СМИ.