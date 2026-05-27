  Россия предупредила Армению о риске приостановки поставок газа и нефтепродуктов
    
    Роботы вернут молодежь в промышленность
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Орел на эмблеме армии Армении раскрыл клюв
    УАЗ впервые показал обновленный «Патриот»
    Туск: Оборонный трактат Лондона и Варшавы направлен против России
    Эксперт назвал военный пакт Британии и Польши подготовкой к агрессии
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    Шойгу сообщил о риске размещения ядерного оружия в Австралии
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 15:15 • Новости дня

    МИД Франции вызвал посла России после ударов по Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французское внешнеполитическое ведомство потребовало объяснений от российского дипломата Алексея Мешкова на фоне масштабных атак по военной инфраструктуре Киева.

    Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова, передает ТАСС.

    Поводом послужили удары возмездия по военным объектам в Киеве, которые последовали за атакой украинской армии на Старобельск.

    «МИД по распоряжению министра Жан-Ноэля Барро вызывает посла Российской Федерации во Франции», – отмечается в официальном коммюнике ведомства.

    Ответные действия на гибель мирных жителей в ЛНР и рекомендацию эвакуировать сотрудников дипломатических миссий французская сторона расценила как неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов. При этом в Париже подчеркнули намерение продолжить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы после соответствующего призыва Москвы.

    Накануне норвежское министерство иностранных дел вызвало российского посла на беседу из-за массированного применения ракет по военной инфраструктуре.

    26 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    «Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект партии «Единая Россия» о продлении действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года принят во вторник Госдумой в первом чтении.

    По оценке партии, инициатива позволит упростить оформление в собственность до полумиллиона гаражей, сообщается в канале «Единой России» в Max. Сейчас механизмом уже воспользовались более 700 тыс. граждан.

    Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что закон распространяется на гаражи, которые массово предоставлялись в советское время. «Если документы по ним не оформлены, то возникает правовая незащищенность, в том числе – с точки зрения различных мошеннических операций», – сказал он.

    Депутат отметил, что с неоформленными объектами невозможно проводить сделки купли-продажи, мены, дарения и наследования. По его словам, «гаражная амнистия» уже доказала эффективность: оформлено больше 740 тыс. объектов, однако значительная часть гаражей до сих пор остается без надлежащих документов, поэтому партия предложила продлить действие механизма.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    МИД назвал условие обсуждения вывода российских войск из Приднестровья

    Tекст: Антон Антонов

    Для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    «Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», – подчеркнул дипломат.

    Таким образом в ведомстве отреагировали на слова главы евродипломатии Каи Каллас. Во время визита в Кишинев она заявила, что вопрос вывода российских военных из Приднестровья должен обсуждаться в рамках переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Полищук добавил, что для перевода этого вопроса в практическую плоскость необходимо сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования, стоящий сейчас на месте. «До этого еще далеко», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду назвала вывод российских войск главным условием для возвращения к переговорам по Приднестровью.

    Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев категорически отверг планы по изменению существующего миротворческого механизма. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о сведении к минимуму военного присутствия на левом берегу Днестра.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    26 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Суд удовлетворил требование ЦБ о немедленном исполнении решения против Euroclear
    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.

    Ходатайство Центробанка о приведении решения к немедленному исполнению поступило в суд 19 мая, передает «Интерфакс».

    «Мы считаем тревожным тот факт, что была произведена замена судьи, который вынес решение 15 мая – в столь короткий срок после замены», – заявили журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев. Они напомнили, что замена судьи состоялась 14 мая, а уже на следующий день было вынесено решение.

    По их словам, процедура приведения решения к немедленному исполнению также «прошла с нарушениями». Юристы указали, что текст судебного акта еще не опубликован, заседание по ходатайству было назначено за два дня, что, по их оценке, лишило Euroclear права на защиту.

    Ранее в Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ.

    Напомним, в декабре прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий к бельгийской финансовой структуре составила более 18 трлн рублей.

    27 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Москвичка получила три года колонии из-за кальяна на куличе
    Tекст: Мария Иванова

    Москвичка приговорена к трем годам лишения свободы за оскорбление религиозных чувств из-за скандального видео с курением кальяна, сделанного на куличе. Ранее она была условно осуждена за незаконное хранение наркотиков.

    Инстанция признала Ксению Белоусову виновной и отправила ее в места лишения свободы, передает ТАСС. «Суд назначил три года колонии для Белоусовой», – сообщили представители мирового судебного участка № 273.

    В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для подсудимой более строгое наказание. Прокурор настаивал на лишении свободы сроком на три года и два месяца.

    По материалам следствия, инцидент произошел до 13 апреля в одном из заведений на улице Сретенка. Девушка публично продемонстрировала неуважение к обществу, использовав православный символ в качестве кальяна.

    Происходящее снималось на видеокамеру, после чего кадры были опубликованы в социальных сетях.

    До вынесения окончательного вердикта Мещанский суд Москвы избирал фигурантке меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Год назад в отношении Белоусовой возбуждали уголовное дело за незаконное хранение более пяти граммов мефедрона (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Тогда суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком в три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после задержания девушка публично принесла извинения за этот поступок.

    В конце прошлого месяца столичные правоохранители завершили расследование в отношении обвиняемой.

    27 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Британия и Польша подготовили антироссийский военный пакт
    Tекст: Мария Иванова

    Лондон и Варшава готовятся утвердить масштабное соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого страны наладят совместное производство зенитных ракет нового поколения.

    Британия и Польша планируют подписать новый пакт об обороне и безопасности, передает Bloomberg.

    Соглашение направлено на сдерживание угрозы со стороны России. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск завершат работу над документом на встрече в Лондоне в среду.

    Политики также намерены обсудить рост гибридных атак в Европе, включая поджоги, кибератаки и шпионаж. «Этот договор является самым большим шагом вперед в наших отношениях в сфере обороны и безопасности с Польшей за целое поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными», – заявил Стармер.

    Сделка последовала за аналогичными договорами с Германией и Францией. Это часть предвыборного обещания британского премьера по углублению связей с Европейским союзом.

    В рамках нового соглашения страны планируют совместно производить зенитные ракеты средней дальности нового поколения. Также Лондон и Варшава проведут крупномасштабные совместные учения и ускорят сотрудничество для пресечения попыток враждебных государств посеять разногласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал подписание оборонного трактата с Великобританией 27 мая.

    Осенью прошлого года Лондон и Варшава завершили согласование совместных мер по сдерживанию России.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заключил аналогичный договор о сотрудничестве в сфере обороны с Германией.

    27 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Переброшенную на передовую роту ВСУ полностью уничтожили за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Третья рота 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ практически в полном составе была уничтожена на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения, сообщили в силовых структурах.

    Украинское подразделение понесло критические потери сразу после отправки к линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию о гибели личного состава подтвердили в российских силовых структурах.

    «Анализ некрологов украинских военнослужащих показал, что на следующий день после переброски к линии боевого соприкосновения практически в полном составе была уничтожена третья рота 57-й ОМПБр», – сообщил собеседник агентства.

    Пленные солдаты украинской армии регулярно заявляют о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины. Военнослужащие жалуются на острую нехватку личного состава и трудности с эвакуацией раненых. Отмечается, что командование часто отправляет бойцов на передовые позиции без должной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на харьковском направлении украинская армия потеряла роту пополненной инвалидами бригады.

    Несколькими днями позднее российские военные нанесли поражение формированиям противника сразу на шести направлениях.

    В конце прошлого года силовики ликвидировали остатки гарнизона 57-й отдельной мотопехотной бригады на востоке Волчанска.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    27 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Индонезия получила доступ к дешевым энергоресурсам из России благодаря вступлению в БРИКС и дипломатическим усилиям властей, заявил член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха.

    Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой, преодолев санкционные барьеры, передает РИА «Новости».

    По словам члена Национального энергетического совета страны Сатьи Видьи Юдхи, это стало возможным благодаря активной позиции властей.

    По его словам, ранее Индонезия сталкивалась с серьезными препятствиями для проведения сделок с Россией, которая находится под санкциями США с 2022 года. Он добавил, что ключевую роль сыграло вступление в БРИКС и дипломатия президента Прабово Субианто.

    Договоренности о поставках 150 млн баррелей до конца 2026 года были достигнуты в апреле во время визита индонезийского лидера в Москву. Ожидается, что первые партии нефти начнут поступать в страну в ближайшие недели.

    В апреле Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Данные поставки помогут республике обеспечить стабильные запасы топлива.

    26 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отказ Евросоюза эвакуировать посольства из Киева говорит о наличии «лишних» дипломатов, которых готовы сократить.

    Оценку позиции Евросоюза по работе его посольств в Киеве после предупреждений МИД РФ по нанесению ударов по украинской столице дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    В своем сообщении в соцсетях Медведев процитировал позицию Брюсселя: «ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», – написал политик.

    Ранее во вторник стало известно, что представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице и проигнорировать призывы к срочной эвакуации персонала.

    Эксперты объяснили отказ Запада от эвакуации дипломатов из Киева нежеланием демонстрировать «капитуляцию» перед Москвой и ослабление поддержки Украины.

    До этого представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе также заявлял о сохранении без изменений дипломатического присутствия ЕС в Киеве после угроз Киева параду в Москве на 9 мая.

    27 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    С щита на эмблеме армии Армении исчез классический крест и была размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном, кроме того, клюв орла теперь раскрыт.

    Министерство обороны Армении выступило с разъяснениями по поводу изменения эмблемы вооруженных сил, вызвавшего широкий общественный резонанс, передает ТАСС.

    С щита исчез классический крест, а на армянском триколоре теперь размещена карта «реальной Армении», провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном.

    В опубликованном военным ведомством видеоролике отмечается, что в принятой в 2001 году эмблеме присутствовали геральдические и идеологические упущения. «В новой эмблеме армянской армии центральный образ – орел – переосмыслен, изображен как полностью живой. Четко видны голова, тело, когти и крылья, преодолены упущения предыдущей эмблемы», – говорится в сообщении министерства.

    Теперь клюв орла раскрыт, что символизирует жизнеспособность и готовность к защите. В одном когте птица держит меч, в другом крест, а на золотом щите изображен восьмиконечный солнечный крест. В ведомстве подчеркнули, что миссия армянской армии заключается в защите суверенитета республики.

    Ранее армянское военное ведомство решило ввести полевую форму по стандартам НАТО.

    Власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.

    26 мая 2026, 19:23 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат Сергей Нечаев передал германскому внешнеполитическому ведомству фотографии, демонстрирующие масштаб разрушений после атаки на колледж в Старобельске.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев во время вызова в МИД ФРГ выразил разочарование отсутствием сочувствия со стороны правительства Германии в связи с трагедией в Старобельске, передает ТАСС. В дипломатическом представительстве сообщили, что германской стороне были переданы снимки с места событий.

    «Данное нападение наглядно подтверждает террористический характер неонацистского киевского режима», – отметили в российском посольстве. Представители дипмиссии добавили, что Берлин предпочел умолчать об очередном преступлении боевиков ВСУ.

    Кроме того, Нечаев дал понять германской стороне, что чаша терпения России переполнена. Дипломат также призвал Берлин предельно серьезно отнестись к рекомендации МИД РФ от 25 мая 2026 года об эвакуации иностранных граждан и дипломатов из Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по военным объектам в Киеве из-за теракта в Старобельске.

    Постоянное представительство при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на этот город.

    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    Госдума одобрила уголовное наказание за нелегальную добычу криптовалюты
    УВЗ предложил Индии программу модернизации танков
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Песков назвал несовместимыми интеграцию Армении с ЕС и ЕАЭС
    Фальков заявил о неспособности систем антиплагиата распознавать нейросети
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов
    Названы россияне, имеющие право на две пенсии

    Роботы вернут молодежь в промышленность

    Как преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков? Сделать так, чтобы молодежь захотела работать в цехах? Достичь настоящего импортозамещения? Ответы на эти вопросы заключаются в том числе в создании отечественных промышленных роботов. Как растет производство роботов в России и как в связи с этим меняется отечественная промышленная политика? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

