МИД Франции вызвал посла России после ударов по Киеву
Французское внешнеполитическое ведомство потребовало объяснений от российского дипломата Алексея Мешкова на фоне масштабных атак по военной инфраструктуре Киева.
Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова, передает ТАСС.
Поводом послужили удары возмездия по военным объектам в Киеве, которые последовали за атакой украинской армии на Старобельск.
«МИД по распоряжению министра Жан-Ноэля Барро вызывает посла Российской Федерации во Франции», – отмечается в официальном коммюнике ведомства.
Ответные действия на гибель мирных жителей в ЛНР и рекомендацию эвакуировать сотрудников дипломатических миссий французская сторона расценила как неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов. При этом в Париже подчеркнули намерение продолжить поддержку Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.
Евросоюз отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы после соответствующего призыва Москвы.
Накануне норвежское министерство иностранных дел вызвало российского посла на беседу из-за массированного применения ракет по военной инфраструктуре.