Великобритания ввела санкции против трех грузинских компаний за «помощь России»
Три зарегистрированные в Грузии связанные с криптовалютой компании внесены Лондоном в санкционый список за помощь России в обходе британских санкций, заявило посольство Великобритании в Грузии в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным посольства, объем транзакций на платформах данных компаний «составил как минимум 70 миллионов долларов».
Грузинское агентство «Интерпрессньюс» называет компании, подвергшиеся санкциям, это Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.
Следственная служба Минфина Грузии в связи с этим сообщила, что против этих компаний ведется следствие.
«Ареалом деятельности этих компаний не являлась Грузия, реально они оперировали в Москве, не располагая офисами или активами в Грузии, фиктивно пройдя регистрацию на подставных лиц, получивших вознаграждение», – сказано в заявлении следственной службы.
Также отмечается, что названные компании оштрафованы на 30 тыс. лари (свыше 11 тыс. долларов) каждая, а организатор преступной деятельности Давид Джинчарадзе осужден на девять с половиной лет.
Минфн подчеркнул, что совместно с международными партнерами «продолжает активную работу против финансовых и кибер-преступлений, а также попыток обхода международных санкций».
Прсдседатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на след данных компаний сначала вышли грузинские правоохранители.
Также он отметил, что санкционированные компании не имели разрешение на деятельность от Нацбанка Грузии и работали в нарушение грузинских законов.