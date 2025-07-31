Санду пообещала решить вопрос Приднестровья после вывода российских войск

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью Newsmaker она отметила, что главный вопрос для властей страны – как добиться ухода российских военных мирным путем, передает ТАСС.

«Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – заявила Санду.

По словам президента, шанс на возобновление переговоров зависит от развития событий на Украине. Санду допустила, что при запуске реальных мирных переговоров на Украине может открыться возможность для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья.

Санду также подчеркнула, что не будет делиться с Приднестровьем кредитами и грантами, предоставленными Молдавии Евросоюзом. Она объяснила это нежеланием поддерживать «режим, подчиненный России». Кроме того, она заявила, что экономическая модель Приднестровья, «основанная на дешевом российском газе», стала уязвимой на фоне сокращения поставок топлива из России, и отметила необходимость диверсификации энергорынка.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о минимальном военном присутствии России в Приднестровье.