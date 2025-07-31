Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.17 комментариев
Санду пообещала решить вопрос Приднестровья после вывода российских войск
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода Оперативной группы российских войск.
В интервью Newsmaker она отметила, что главный вопрос для властей страны – как добиться ухода российских военных мирным путем, передает ТАСС.
«Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – заявила Санду.
По словам президента, шанс на возобновление переговоров зависит от развития событий на Украине. Санду допустила, что при запуске реальных мирных переговоров на Украине может открыться возможность для обсуждения вывода российских войск из Приднестровья.
Санду также подчеркнула, что не будет делиться с Приднестровьем кредитами и грантами, предоставленными Молдавии Евросоюзом. Она объяснила это нежеланием поддерживать «режим, подчиненный России». Кроме того, она заявила, что экономическая модель Приднестровья, «основанная на дешевом российском газе», стала уязвимой на фоне сокращения поставок топлива из России, и отметила необходимость диверсификации энергорынка.
Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил о минимальном военном присутствии России в Приднестровье.