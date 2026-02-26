Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ

Французский регулятор потребовал закрыть доступ к 35 российским СМИ

Tекст: Вера Басилая

Государственное управление по регулированию аудиовизуальных коммуникаций распорядилось перекрыть доступ к вещанию из России. Под ограничения попали стриминговые платформы и веб-страницы, пишет газета Le Figaro, передает «Интерфакс».

«После официального уведомления, адресованного поставщикам услуг, Arcom потребовал в связи с этим от интернет-провайдеров, поставщиков услуг разрешения доменных имен и поисковых систем приступить к блокировке и удалению ссылок на 35 официальных сайтов российских СМИ, подпадающих под санкции», – приводит издание заявление регулятора.

В ведомстве также отметили, что принимают исчерпывающие меры для остановки трансляции находящихся под европейскими санкциями медиа. Запрет распространяется и на воспроизведение контента на доступных в республике онлайн-платформах.

Ранее французский медиарегулятор Arcom ранее запретил вещание Пятого канала и СТС в связи с санкциями Евросоюза.

Брюссель в рамках 16 пакета ограничений ввел запрет на работу восьми российских СМИ в Европе.

МИД России заявил о готовности отменить ответные меры при условии снятия рестрикций с отечественных изданий.