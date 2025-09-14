Армения убрала изображение горы Арарат со штампа погранконтроля

Tекст: Дарья Григоренко

«Можно было бы убрать слово «Армения» [со штампа]? Они этого не сделали», – отметил Аракелян на своей странице в Facebook* (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, решение было принято 11 сентября, передает Газета.Ru.

Теперь на штампе будут указываться только сведения о пункте пропуска, где происходит пересечение границы Армении.

