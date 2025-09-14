Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Армения убрала изображение горы Арарат со штампа погранконтроля
Правительство Армении приняло решение убрать изображение горы Арарат со штампов о пересечении границы, заявил соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян.
«Можно было бы убрать слово «Армения» [со штампа]? Они этого не сделали», – отметил Аракелян на своей странице в Facebook* (владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, решение было принято 11 сентября, передает Газета.Ru.
Теперь на штампе будут указываться только сведения о пункте пропуска, где происходит пересечение границы Армении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Премьер-министр Никол Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении. Эксперты отмечали попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ