Глава МИД Белоруссии выразил надежду на потепление отношений с ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью агентству БелТА рассказал о перспективах улучшения отношений с европейскими соседями. По его словам, республика ожидает, что в первую очередь взаимодействие восстановится с Польшей.

Он пояснил, что польские власти стремятся стать региональным лидером и проводят прагматичную политику, в которой не могут быть «белые пятна». Рыженков выразил мнение, что путь сотрудничества с белорусской оппозицией для Польши бессмыслен, и выразил надежду на возвращение к торгово-экономическим и межчеловеческим контактам между странами.

В отношении Литвы министр отметил, что литовское руководство, по его мнению, руководствуется не интересами собственного народа, а указаниями из Брюсселя и Вашингтона. Он назвал правительство в Вильнюсе непредсказуемым партнером и подчеркнул, что любые шаги по возобновлению сотрудничества с Литвой должны быть хорошо обдуманы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские власти стремятся к скорейшему восстановлению нормальной работы пунктов пропуска на границе с Литвой.

Однако еще в декабре в Евросоюзе определили новые основания для будущих санкций против Белоруссии, связанных с действиями, угрожающими демократии в странах ЕС.

В свою очередь, передвижение грузовиков из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб.