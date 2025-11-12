Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
Минск поддержал скорейшее восстановление работы границы с Литвой
Белорусские власти стремятся к скорейшему восстановлению нормальной работы пунктов пропуска на границе с Литвой, учитывая интересы граждан обеих стран и третьих государств, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков после доклада президенту Александру Лукашенко.
Белорусские власти стремятся к скорейшему восстановлению нормальной работы пунктов пропуска на границе с Литвой, передает ТАСС.
По словам Рыженкова, Минск выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской границы, включая все предусмотренные пункты пропуска и взаимодействие соответствующих служб.
Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов также сообщил о готовности к полноценной работе во всех пунктах пропуска на границе с Литвой. Он отметил, что органы пограничной службы Белоруссии готовы к любым изменениям обстановки на границе.
Рыженков также сообщил, что МИД Белоруссии организует брифинг для дипломатов из ЕС, чтобы разъяснить ситуацию с закрытием Литвой КПП на белорусской границе, которая вызвала большой интерес и настороженность со стороны партнеров из ЕАЭС и ЕС.
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что более тысячи литовских фур размещены на специальных стоянках вблизи пунктов пропуска. Он также отметил, что на проезжей части остаются 26 бесхозных прицепов и полуприцепов, для эвакуации которых принимаются меры.
Ранее власти Литвы предложили Белоруссии урегулировать ситуацию на границе и возобновить работу пунктов пропуска.
Литовские власти приняли решение еще раз обратиться к Минску с просьбой разрешить движение литовских грузовиков через границу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская граница с Литвой не закрыта и может быть открыта в течение нескольких часов.