  • Новость часаФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    4 комментария
    8 января 2026, 17:14 • Новости дня

    Вэнс извинился перед американскими наркоманами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий


    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    Депутат Колесник назвал варианты защиты российских танкеров от США

    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (21)
    7 января 2026, 20:04 • Новости дня
    США начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке

    Минэнерго США приступило к реализации сырой нефти из Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров для проведения операций.

    О начале реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке сообщило Министерство энергетики США, передает ТАСС. В официальном заявлении ведомства указано, что продажа осуществляется «в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников» с привлечением ведущих мировых трейдеров и ключевых банков для проведения операций и поддержки.

    В документе подчеркивается, что все доходы от продажи нефти и нефтепродуктов будут поступать на счета в международных банках, которые находятся под полным контролем Вашингтона. Эти меры, как утверждается, приняты для обеспечения легитимности и честности распределения средств.

    Правительство США будет самостоятельно определять направления выплат из полученных средств, которые, как указано, будут расходоваться исключительно «в интересах американского и венесуэльского народов». Продажи нефти начнутся немедленно, на первом этапе планируется реализовать от тридцати до пятидесяти миллионов баррелей. В заявлении отмечается, что такая практика сохранится на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Однако до этого сообщалось, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество санкций против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    Власти Венесуэлы ранее согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи останутся под контролем президента США Дональда Трампа.


    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    Вэнс назвал «Маринеру» «притворявшимся российским» танкером
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер «Marinera», ранее известныq как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters слова вице-президента США Джей Ди Вэнса в интервью Fox News.

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что экипаж судна «Маринера» предпринял «отчаянные попытки избежать задержания» и «не подчинился» приказам Береговой охраны, поэтому ему предъявлены уголовные обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил, что захват судна был связан с санкциями против транспортировки венесуэльской нефти.

    Российские власти настаивают на необходимости уважительного отношения к своим гражданам после высадки американских военных на судне в Северной Атлантике.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Комментарии (18)
    7 января 2026, 17:47 • Новости дня
    Хегсет связал задержание «Маринера» с блокадой нефти Венесуэлы

    Хегсет заявил о блокаде венесуэльской нефти после задержания «Маринеры»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский военный министр Пит Хегсет, комментируя заявление Европейского командования ВС США о задержании российского нефтяного танкера «Маринера», заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти.

    Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС. Его заявление прозвучало на фоне публикации Европейского командования ВС США о задержании российского танкера «Маринера».

    Хегсет в своем сообщении в соцсети X (заблокирована в РФ) подчеркнул, что задержание «Маринеры» связано с действующими ограничениями на торговлю венесуэльской нефтью, которые остаются в силе в любой точке мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал захват российского судна в нейтральных водах пиратской акцией.

    США ранее подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    Канал RT сообщил о попытке высадки десанта на этот танкер.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 18:20 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ Петреус предупредил о рисках для Кубы из-за ситуации с Венесуэлой

    Экс-глава ЦРУ спрогнозировал тяжелое будущее Кубы из-за ситуации с Венесуэлой
    @ Michael Runkel/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы может усугубить энергетический кризис на Кубе.

    Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус в интервью порталу The Pioneer заявил, что Кубе стоит серьезно беспокоиться за свое будущее на фоне недавних событий в Венесуэле, пишет ТАСС.

    По его словам, страна уже сталкивается с нестабильной работой энергетической системы, а в последние недели и месяцы на Кубе неоднократно происходили отключения электричества.

    «Я думаю, что Куба окажется в очень сложной ситуации», – подчеркнул Петреус.

    Он отметил, что если Венесуэла прекратит экспорт нефти на Кубу, положение государства станет еще тяжелее. Петреус считает, что в этом случае Вашингтон получит дополнительный рычаг влияния на Гавану. Он добавил, что стране следует серьезно побеспокоиться за свое будущее.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал нападение США на Венесуэлу преступным и потребовал быстрой международной реакции.

    В ответ президент США Дональд Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Позже Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что Западное полушарие считается зоной интересов Вашингтона.

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Рубио назвал заключительную фазу плана США по Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Заключительным этапом плана Соединенных Штатов по урегулированию ситуации в Венесуэле станет передача власти с учетом амнистии для оппозиционных сил, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам: «И после этого, конечно же, наступит третий этап: этап передачи (власти)».

    Он пояснил, что одновременно с этим этапом будет запущен процесс национального примирения. В частности, предполагается амнистия для представителей оппозиции, а также освобождение политических заключенных и возвращение их в страну.

    В рамках плана также предусмотрено начало восстановления гражданского общества, что, по словам Рубио, поможет стабилизировать ситуацию в Венесуэле.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выбрал именно Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу утверждений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, указав на гибель десятков граждан.

    Также в среду Рубио сообщил членам Конгресса, что в администрации США рассматривают покупку Гренландии у Дании как основной вариант, а не военное вторжение.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 21:34 • Новости дня
    США не подтвердили требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Белый дом отказался подтвердить требования к Венесуэле разорвать связи с Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась однозначно комментировать сообщения о требованиях США к Венесуэле разорвать отношения с Россией и Китаем.

    На брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения американских СМИ, уклонилась от прямого ответа на вопрос, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Как передает ТАСС, Левитт отметила, что подобные требования якобы обсуждались на закрытом брифинге с участием госсекретаря США Марко Рубио, но она не стала подтверждать или опровергать содержание закрытых обсуждений в Конгрессе.

    В ходе выступления Левитт подчеркнула: «Администрация дала понять временным властям Венесуэлы, что это Западное полушарие. И американское доминирование в этом регионе при этом президенте будет продолжаться».

    Таким образом, Белый дом не представил официальной позиции относительно возможного давления на Венесуэлу по поводу ее внешнеполитических союзников.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем. США также выдвигают требование о согласии Каракаса на эксклюзивное сотрудничество в нефтяной сфере.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла согласилась передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД Швейцарии заявил о нарушении суверенитета Венесуэлы со стороны США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МИД Швейцарии выразил обеспокоенность действиями США в отношении Венесуэлы, отметив нарушение международного права и личного иммунитета Николаса Мадуро.

    МИД Швейцарии выступил с заявлением, в котором осудил захват американскими властями президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В дипломатическом ведомстве отметили, что такие действия нарушают международное право, суверенитет Венесуэлы и личный иммунитет самого Мадуро, передает РИА «Новости».

    В заявлении МИД Швейцарии говорится: «Захват Николаса Мадуро противоречит международному праву. В частности, он представляет собой нарушение суверенитета Венесуэлы и личного иммунитета Николаса Мадуро».

    Швейцария также подчеркнула, что внимательно следит за развитием ситуации и призывает стороны к деэскалации, сдержанности и уважению норм международного права. В ведомстве особо отметили обеспокоенность прецедентом, который может создать данная операция.

    МИД Швейцарии подчеркнул, что нападение на Венесуэлу, совершенное США 3 января 2026 года, нарушило международное право, включая запрет на применение силы и требования уважения территориальной целостности. Дипломаты заявили, что никаких оснований для нападения с точки зрения международного права не существовало и выразили тревогу по поводу возможных последствий подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    И.о. президента Дельси Родригес ввела семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Эксперты объяснили, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции. Аналитики также описали причины неудачной обороны со стороны венесуэльских сил.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 05:11 • Новости дня
    МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил поздно вечером в среду, что в результате атаки США в субботу, 3 января, погибли 100 человек.

    Ранее Каракас не называл точное число погибших, пока армия не опубликовала список из 23 имен солдат. Венесуэльские официальные лица заявили, что большая часть контингента безопасности Мадуро была «хладнокровно убита», а Куба заявила о гибели своих военных и сотрудников разведывательных служб в Венесуэле.

    Жена Мадуро, Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда США, сказал Кабельо, а Мадуро – травму ноги.

    Венесуэльский лидер, которого Кабельо в своей еженедельной программе на государственном телевидении назвал «мужественным», во вторник объявил неделю траура по военнослужащим, погибшим при нападении США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при атаке США на Венесуэлу погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро. При атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи. WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:05 • Новости дня
    Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН осудил агрессию США против Венесуэлы и похищение президента Николаса Мадуро во время встречи с постоянным представителем Венесуэлы при всемирной организации Самуэлем Монкадой.

    В ходе встречи с постоянным представителем Венесуэлы при ООН Самуэлем Монкадой 7 января Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш осудил агрессию США против Венесуэлы.

    «Самуэль Монкада провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, чтобы осудить одностороннюю и неоправданную вооруженную агрессию, совершенную правительством США ранним утром 3 января 2026 года против суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы», – сообщил в Telegram-канале глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Напомним, ранее стало известно, что при исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем. Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Госсекретарь США Марко Рубио 7 января заявил, что в рамках американского плана для Венесуэлы предусмотрена передача власти с одновременной амнистией оппозиционных сил и запуском национального примирения.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 01:35 • Новости дня
    Венесуэле предложат закупать продукцию США на доходы от нефтяной сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду в сообщении соцсети Truth Social, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Трамп перечислил сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинские приборы и оборудование для улучшения энергосистемы и энергетических объектов Венесуэлы в качестве потенциальных закупок, которые страна сможет сделать у США на доходы от нефтепродажи.

    Заявление Трампа прозвучало через день после того, как он сказал, что Венесуэла передаст от 30 до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями, для продажи по рыночным ценам.

    «Мне только что сообщили, что Венесуэла будет закупать только продукцию американского производства на деньги, полученные в рамках нашей новой нефтяной сделки», – приводит CNBC сообщение Трампа.

    Министр энергетики Крис Райт заявил в среду, что США будут контролировать продажу венесуэльской нефти бессрочно.

    «Мы будем продавать нефть, добываемую в Венесуэле – сначала эту накопленную нефть, а затем бессрочно, в дальнейшем, мы будем продавать добываемую в Венесуэле нефть рынку», – сказал Райт на ежегодной энергетической конференции Goldman Sachs в Майами.

    Он добавил, что США необходимо иметь влияние и контроль над продажей нефти, чтобы добиться изменений, которые неизбежны в Венесуэле. По словам Райта, средства от продаж будут депонированы на счета, контролируемые США.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 13:50 • Новости дня
    FT: Нефтяные компании США запросили гарантии для инвестиций в Венесуэлу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские нефтяные компании требуют серьезных юридических и финансовых гарантий от администрации США, прежде чем начнут инвестировать в энергетический сектор Венесуэлы, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, на фоне призывов американского лидера Дональда Трампа поддержать реформу энергетических рынков, министр энергетики Крис Райт провел в Майами переговоры с руководителями ведущих американских компаний, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Трамп настаивает на вложении миллиардов долларов в восстановление венесуэльской нефтяной отрасли, однако лидеры нефтяных корпораций отмечают, что вложения невозможны без гарантий от Вашингтона. Они называют политические и юридические риски, а также низкие цены на нефть ключевыми барьерами для вложения капитала.

    «Для возвращения крупных игроков в Венесуэлу потребуются серьезные гарантии со стороны правительства и потребуется время, чтобы увидеть реальные инвестиции в страну и нарастить добычу», – заявил один из топ-менеджеров энергетической компании.

    Управляющий партнер TWG Global Амос Хохштейн добавил, что инвестиции в Венесуэлу крайне рискованны, а соучредитель Kimmeridge Нил Макмахон подчеркнул необходимость официальных финансовых гарантий от властей США.

    Один из частных инвесторов отметил, что страна крайне рискованна для вложений, поэтому государство должно гарантировать безопасность частного капитала. Без подобных гарантий, по его словам, ни один крупный инвестор или публичная компания, действующая в интересах акционеров, не вложит средства в Венесуэлу.

    Как ожидается, уже в пятницу руководители ключевых американских нефтяных компаний, включая Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips, встретятся с Трампом для обсуждения и дальнейшей координации действий по Венесуэле.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий


    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года. Кроме того, Трамп заявил в среду, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. США в январе начали продавать нефть из Венесуэлы на мировом рынке.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Испания захотела разбудить Европу от «демографической зимы»

    Санчес пообещал разбудить Европу, столкнувшуюся с «демографической зимой»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Испании Педро Санчес назвал демографический кризис ключевым вызовом для Европы и пообещал отстаивать испанскую миграционную модель.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес на конференции послов в Мадриде заявил о необходимости срочно решать демографическую проблему в Европе, передает ТАСС. По его словам, Мадрид будет продвигать миграционную модель, которая уже доказала свою эффективность для Испании и способна «разбудить стареющую Европу». Санчес подчеркнул: «Если перед нами действительно стоит вызов, на который мы должны ответить ради будущих поколений, то это именно демографический вызов».

    Премьер добавил, что «демографическая зима», которую переживают Европа и западные общества, требует единого подхода – повышения рождаемости и поддержки семейной политики, реализуемой испанским правительством.

    По данным национального института статистики, численность населения Испании на 1 октября 2025 года превысила 49,4 млн, что стало рекордом за всю историю страны. Однако основной рост пришёлся на иммигрантов: в стране их насчитывается около 9,8 млн, тогда как число рождённых в Испании снизилось.

    Санчес также отметил, что мир переживает глубокие изменения, ставшие неожиданно враждебными и хаотичными. Он сравнил современные вызовы с кризисами прошлых эпох и подчеркнул, что прежние международные нормы и правила почти утратили силу. Премьер обратил внимание на увеличившуюся многополярность и нестабильность в глобальной политике.

    Говоря о ситуации в Латинской Америке, Санчес подчеркнул обеспокоенность действиями в Венесуэле, назвав их нарушением международного права. Он заверил, что Испания продолжит защищать интересы венесуэльского народа и поддерживать его право на демократическое будущее без внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Санчес в октябре прошлого года уже предупреждал, что снижение рождаемости и старение населения могут привести к дефициту рабочей силы на Западе через 20 лет.

    До этого президент США Дональд Трамп указал, что миграционная политика разрушает европейские страны. При этом, западные СМИ отмечали, что ужесточение миграционной политики США может вызвать бурный приток мигрантов в Европу.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном продлении контроля США над Венесуэлой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Вашингтон может сохранять контроль над Венесуэлой более года, передает ТАСС. Дональд Трамп в интервью газете The New York Times отметил, что не готов назвать конкретные сроки, но указал, что этот период может быть значительно дольше года.

    На уточняющий вопрос журналистов, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести месяцев, года или более длительного срока, Трамп ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше».

    Также в интервью Трамп выразил желание посетить Венесуэлу в будущем, когда, по его словам, ситуация в стране станет более безопасной. «Думаю, в какой-то момент это станет безопасно», – отметил глава американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предусмотрели передачу власти в Венесуэле с одновременной амнистией оппозиции и запуском национального примирения.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле.

    При этом Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 14:47 • Новости дня
    У посольства США в ЮАР прошли протесты против операции в Венесуэле

    Протестующие против операции в Венесуэле собрались у посольства США в Претории

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У здания американского посольства в столице ЮАР собрался протест против военной операции США в Венесуэле с требованием освободить Николаса Мадуро, сообщают информагентства.

    Митинг против военной операции США в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро под лозунгом «Руки прочь от Венесуэлы» проходит у посольства США в Претории, сообщает РИА «Новости». Организаторами выступила Коммунистическая партия ЮАР, а также представители крупнейших южноафриканских профсоюзов, включая федерацию COSATU и отраслевые объединения работников образования, здравоохранения и силовых структур.

    К акции присоединились и другие организации – Africa4Palestine, антифашистское движение ЮАР и «Ассоциация Южная Африка – Латинская Америка». Они заявили, что выступают за соблюдение международного права и суверенитета государств.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    21 комментарий

    Участники скандируют лозунги с требованием освободить Мадуро и держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы» и «Похищен империей, вернем его сейчас». Они также используют флаг Венесуэлы как символ поддержки. Часть собравшихся устроила марш на прилегающей к посольству улице.

    Ранее в Нью-Йорке, Берлине и Париже также организовали крупные демонстрации против операции США в Венесуэле. А власти Никарагуа и вовсе выразили готовность защищать суверенитет Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории.

    Также США сообщили, что на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Кроме того, глава Белого дома пообещал оказывать влияние на развитие нефтяной отрасли южноамериканского государства.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост возможностей российских Вооруженных сил

    2025 год показал, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    • Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации