В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана
NYT: США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана
США приняли решение выйти из международной группы, занимающейся расследованиями в отношении России, Белоруссии, КНДР и Ирана, что связано с необходимостью перераспределения ресурсов, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
США уведомили Евросоюз о своем выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Газета отмечает, что Министерство юстиции США тайно проинформировало европейских чиновников о данном решении.
The New York Times также сообщает, что эта международная группа занимается расследованиями против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана.
Вашингтон присоединился к группе в 2023 году, однако 17 марта члены Евроюста получат официальное уведомление о выходе США из ее состава. Такое решение, по данным источников, связано с необходимостью перераспределения ресурсов американских властей.
Администрация президента Дональда Трампа также принимает меры по сокращению деятельности команды Министерства юстиции, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранительными органами Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также он планирует строить «золотой век Америки» без участия Украины.