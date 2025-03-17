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    В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

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    17 марта 2025, 09:50 • Новости дня

    США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана

    NYT: США вышли из группы по расследованиям против России, Белоруссии и Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США приняли решение выйти из международной группы, занимающейся расследованиями в отношении России, Белоруссии, КНДР и Ирана, что связано с необходимостью перераспределения ресурсов, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    США уведомили Евросоюз о своем выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Газета отмечает, что Министерство юстиции США тайно проинформировало европейских чиновников о данном решении.

    The New York Times также сообщает, что эта международная группа занимается расследованиями против руководства Белоруссии, КНДР и Ирана.

    Вашингтон присоединился к группе в 2023 году, однако 17 марта члены Евроюста получат официальное уведомление о выходе США из ее состава. Такое решение, по данным источников, связано с необходимостью перераспределения ресурсов американских властей.

    Администрация президента Дональда Трампа также принимает меры по сокращению деятельности команды Министерства юстиции, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранительными органами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также он планирует строить «золотой век Америки» без участия Украины.

    14 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области

    Путин в ответ на просьбу Трампа предложил приказать ВСУ в Курской области сдаться

    Путин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В случае сложения оружия и сдачи в плен военных ВСУ в Курской области им будет гарантирована жизнь. Для эффективной реализации призыва президента США необходим приказ руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные ВСУ в Курской области.

    «Прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область», – сказал Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности.

    Президент отметил, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм.

    «Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», – сказал Путин.

    «Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», – подчеркнул президент.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

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    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    14 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.

    «В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками – и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», – говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп написал, что провел 13 марта телефонный разговор с Путиным. Американский лидер заявил о высоких шансах на разрешение конфликта вокруг Украины. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», – сообщил он.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    15 марта 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным

    Трамп опроверг сообщения о длительном ожидании Уиткоффа встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф ожидал девять часов встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп назвал сообщения о длительном ожидании спецпосланником Стивом Уиткоффом встречи с президентом России Владимиром Путиным фейковыми новостями. Он подчеркнул, что указанные в СМИ девять часов ожидания не имеют под собой оснований и являются попыткой унизить представителя США, передает РИА «Новости».

    «Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», – написал президент США в социальной сети Truth Social.

    Он возмутился, что в очередной раз СМИ были нечестными. Трамп добавил, что помимо встречи с Путиным Уиткофф провел и другие продуктивные переговоры с представителями России, которые заняли время, но оказались очень успешными.

    «С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!», – отметил Трамп, заверяя, что вся поездка имела положительные результаты.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что якобы Уиткоффу пришлось несколько часов ждать встречи с Владимиром Путиным после переговоров с Александром Лукашенко.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

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    15 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Меркель заявила о восхищении Трампа Россией

    Экс-канцлер Германии Меркель заявила о восхищении Трампа Россией как ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, как мощная ядерная держава с обширными природными ресурсами, вызывает определенное восхищение у Дональда Трампа, но он не намерен уступить Москве, заявила в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель выразила мнение, что Россия как мощная ядерная держава вызывает определенное восхищение у президента США. Она подчеркнула, что наличие у России огромных ресурсов и ядерного потенциала делает ее привлекательной для Трампа, передает ТАСС.

    Однако, по словам Меркель, это не означает, что Трамп намерен оказать России какую-либо услугу. Экс-канцлер считает, что интересы Трампа сосредоточены прежде всего на укреплении позиций США и продвижении лозунга «Сделать Америку снова великой».

    Меркель также подчеркнула важность учета интересов России в международных делах, отметив, что необходимо обсуждать и российские интересы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США.

    До этого Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, и подчеркнула важность продолжения дискуссий об интересах России, включая вопросы НАТО.

    В то же время Меркель заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть

    Bloomberg: Истечение лицензии на расчеты через подсанкционные банки затормозит доходы России

    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истечение лицензии на расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки может замедлить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg.

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».

    Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.

    Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.

    Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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    16 марта 2025, 16:51 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным

    Уиткофф: Различия в позициях России и Украины по урегулированию сокращаются

    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

    Он отметил, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошли позитивно. Уиткофф также сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом результаты своего визита в Москву, сообщает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что перед текущим визитом было много разногласий между сторонами, однако благодаря недавним переговорам, включая те, что прошли в Саудовской Аравии, удалось значительно сократить разрыв. Он охарактеризовал свои переговоры с Путиным как «одинаково позитивные» и добавил, что стороны теперь находятся гораздо ближе друг к другу. Спецпосланник подчеркнул, что проводит много времени с Трампом, обсуждая дальнейшие шаги по уменьшению оставшихся различий.

    Кроме того, по словам посланника, Трамп рассчитывает, что сделка по урегулированию кризиса на Украине будет достигнута в течение нескольких недель. Уиткофф отметил, что обе стороны – как в Москве, так и в Киеве – готовы к обсуждению деталей будущих договоренностей. Президент США, по словам Уиткоффа, использует слово «недели» для описания временных рамок решения ситуации, что указывает на оптимистичные прогнозы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

    Песков также заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    16 марта 2025, 03:42 • Новости дня
    Лавров и Рубио провели телефонный разговор
    Лавров и Рубио провели телефонный разговор
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами, сообщил Госдеп.

    «Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили последующие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии», – говорится в сообщении.

    Кроме того, Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов в Йемене, передает РИА «Новости».

    Глава Госдепа заявил, что «продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми», передает ТАСС.

    Напомним, в феврале в Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США, в которых приняли участие руководители внешнеполитических ведомств двух стран. Лавров назвал разговор с представителями США полезным. Reuters сообщило, что Лавров и Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности.

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    14 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в ухудшении отношений США и России.

    В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден втянул страну в «настоящий бардак» с Россией, передает ТАСС.

    «Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить», – написал он.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    17 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник

    Трамп заявил о запланированном разговоре с президентом России Путиным во вторник

    Трамп анонсировал разговор с Путиным во вторник
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

    Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным во вторник, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США сообщил, что на следующей неделе может состояться разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а помощник президента России Юрий Ушаков заявил о готовности к встрече лидеров, подчеркнув, что она пройдет, как только возникнет необходимость.

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    15 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине

    Вашингтон поручил Келлогу «работать напрямую» с Зеленским для урегулирования украинского конфликта

    США прояснили роль Келлога в переговорах по Украине
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал Кит Келлог назначен специальным посланником США по Украине, он будет «работать напрямую» с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил Белый дом.

    Указывается, что Келлог хорошо знаком с руководством Украины, у них установлены «очень хорошие рабочие отношения», поэтому Келлог «будет работать напрямую» с украинскими властями, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico заявляла, что Келлог был оттеснен в сторону в урегулировании украинского конфликта, связывая это с усилением позиций тех членов администрации США, которые не поддерживают продолжение помощи Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Келлог был якобы отстранен от участия в переговорах по просьбе российской стороны. На днях состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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