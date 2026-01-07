Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных

Минтранс сообщил о потере связи с судном «Маринера» после высадки ВМС США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» около 15.00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод, сообщает Минтранс.

После высадки американских военных связь с судном была утеряна, сообщили в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в юрисдикциях других стран.

Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

В интервью газете ВЗГЛЯД, эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна пиратской акцией.

Также в среду США задержали танкер Sophia в Карибском море.