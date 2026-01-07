  • Новость часаМинтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    7 января 2026, 18:10 • Новости дня

    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных

    Минтранс сообщил о потере связи с судном «Маринера» после высадки ВМС США

    Минтранс: Связь с судном «Маринера» пропала после высадки американских военных
    @ a01/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Контакт с судном «Маринера» был утрачен после того, как американские военно-морские силы высадились на его борт в открытом море, сообщили в Минтрансе.

    Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» около 15.00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод, сообщает Минтранс.

    После высадки американских военных связь с судном была утеряна, сообщили в министерстве.

    В ведомстве также подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в юрисдикциях других стран.

    Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    В интервью газете ВЗГЛЯД, эксперт Юрий Кнутов назвал захват судна пиратской акцией.

    Также в среду США задержали танкер Sophia в Карибском море.

    5 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    В Госдуме ответили на новую позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал изменение позиции лидера США Дональда Трампа относительно атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина была бы невозможна без участия Центрального разведывательного управления США, передает Lenta.ru. Чепа таким образом прокомментировал изменившуюся позицию бывшего президента США Дональда Трампа относительно ударов ВСУ.

    Депутат подчеркнул: «Я сразу же говорил, что без поддержки спецслужб сделать это невозможно. Спецслужбы – это в первую очередь ЦРУ. ЦРУ ответило через несколько часов, что, по их информации, атаки не было. Атака была. Факты это подтверждают».

    Чепа также напомнил, что для атаки украинская сторона использовала 91 беспилотник, которые были уничтожены российскими средствами ПВО в Брянской, Смоленской и Новгородской областях. Он отметил, что эшелонированная система ПВО позволяет отслеживать пуски дронов с самого начала, и при необходимости включается противовоздушная оборона.

    По словам политика, траектории каждого дрона можно восстановить по отметкам наблюдения, а попытки ВСУ достичь результата не увенчались успехом. Чепа заключил, что все летательные аппараты были нейтрализованы и серьёзного результата противник добиться не смог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно заявления Кремля о том, что Украина атаковала резиденцию Владимира Путина беспилотником. Трамп заявил, что считает маловероятным причастность Киева к этому инциденту. 

    Комментарии (29)
    7 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»

    Reuters рассказало подробности захвата российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные и береговая охрана попытались задержать российский танкер «Маринера», преследуя судно более двух недель в Атлантике, пишет Reuters.

    О попытке захвата российского нефтяного танкера «Маринера» сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников. По их данным, операция по задержанию судна осуществлялась береговой охраной и военными США после более чем двухнедельной погони через Атлантику. Ранее «Маринера» носил название Bella-1 и сейчас зарегистрирован под российским флагом.

    В момент проведения операции в непосредственной близости от танкера находились российские военные корабли, включая подводную лодку, уточнили собеседники агентства. Это судно стало очередной целью США в рамках кампании давления на Венесуэлу, начатой при президенте Дональде Трампе.

    Чиновники также сообщили, что береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в латиноамериканских водах. Reuters не приводит дополнительных подробностей о времени и обстоятельствах второго инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы вооруженные силы США предприняли уже вторую попытку задержания судна с высадкой десанта.

    До этого российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    А во вторник МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»

    RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике

    Началась попытка высадки десанта на танкер «Маринера»
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Находящийся в международных водах танкер «Маринера» столкнулся с попыткой высадки, предположительно, американского десанта во время преследования, сообщают СМИ.

    Попытка высадки десанта на российский танкер «Маринера» была зафиксирована в Северной Атлантике, передает RT.

    По информации источника, речь идет о попытке американского десанта проникнуть на судно, следовавшее под российским флагом.

    Танкер преследовался береговой охраной США, а операция по его задержанию велась после двухнедельного преследования в Атлантическом океане, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Фотографии с места событий подтвердили факт высадки.

    За последние часы это уже вторая попытка задержания судна, к которой привлекались вооруженные силы США. В МИД России отметили, что танкер двигался по международным водам в полном соответствии с нормами международного морского права.

    В российском МИД подчеркнули, что «Маринера» движется в международных водах, соблюдая все нормы международного морского права. Официальных заявлений от американских властей по ситуации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    МИД России заявил, что танкер «Маринера» подвергается преследованию военных США и НАТО. За этим судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (42)
    7 января 2026, 14:55 • Новости дня
    WSJ: Российская подлодка сопроводит танкер «Маринера»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера», который пытались захватить Соединенные Штаты у венесуэльских берегов, сообщают американские СМИ.

    Судно преследует береговая охрана США в Атлантическом океане, ему на помощь Россия якобы направила свою подводную лодку, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что танкер идет без груза.

    Во вторник МИД России сообщал, что российский танкер «Маринера» подвергается преследованию со стороны военных США и НАТО. За этим гражданским судном также проследили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (6)
    7 января 2026, 16:55 • Новости дня
    США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике

    Командование ВС США подтвердило задержание российского танкера «Маринера»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане, подтвердило Европейское командование ВС США.

    Европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане, передает ТАСС.

    Военные сообщили, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер «Маринера» за якобы нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», — говорится в сообщении Европейского командования американских вооруженных сил. Отмечается, что в операции также участвовали минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.

    Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист канала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости». 

    Напомним, в среду канал RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике.

    Ранее СМИ сообщали, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (26)
    5 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    Туск предупредил о распаде Европы из-за разногласий по Венесуэле
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Европа окажется обреченной без единства, на фоне разногласий в ЕС по реакции на действия США.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предупреждением о будущем Европы, передает Politico. Он заявил, что без сплоченности континент окажется «обречен», а Европа не будет восприниматься всерьез, если останется «слабой и разделенной: ни враг, ни союзник».

    Туск подчеркнул необходимость верить в собственные силы, продолжать вооружаться и быть единой, отметив: «Иначе мы обречены». Его заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о контроле над Гренландией, заявив о планах «разобраться с Гренландией примерно через два месяца» и назвав арктический остров необходимым для национальной безопасности США.

    Высказывания Трампа прозвучали после военной операции США против Венесуэлы и ареста Николаса Мадуро, что вызвало тревогу в Европе по поводу возможной попытки Вашингтона захватить Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила такие идеи, отметив их бессмысленность, а поддержку Дании выразили Норвегия, Финляндия и Швеция.

    Реакция Евросоюза на действия США в Венесуэле оказалась неоднородной. Глава внешнеполитического ведомства Кая Каллас призвала к сдержанности, что поддержали 26 стран ЕС, кроме Венгрии. Испания, напротив, выступила с более жестким заявлением в компании пяти стран Латинской Америки, осудив атаку США и призвав не эксплуатировать природные ресурсы Венесуэлы.

    Италия назвала военное вмешательство «законным» при гибридной угрозе, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что происходящее – «доказательство разрушения мирового порядка». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также отметил «распад либерального мирового порядка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поднял вопрос о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поддержали позицию Дании по контролю над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа прекратить угрозы захвата Гренландии.

    Комментарии (8)
    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    Комментарии (23)
    7 января 2026, 17:17 • Новости дня
    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»

    Эксперт Кнутов оценил захват США судна «Маринера» под российским флагом

    Эксперт назвал «пиратской акцией» захват США судна «Маринера»
    @ Hakon Rimmereid/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Захват судна, идущего в нейтральных водах под российским флагом, – это пиратская акция, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее США подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике.

    «Ранее США потребовали, чтобы Венесуэла разорвала любое сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном. Это требование касается и вопроса нефти. При этом стоит напомнить, что Москва, равно как и Пекин немало инвестировали в экономику Каракаса. На этом фоне идти на поводу у Вашингтона, который реализует откровенную неоколониальную политику, было бы неразумно», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он обратил внимание на то, что западные СМИ сообщали о якобы направленной Россией подводной лодке. «Эта информация пока официально не подтверждалась. Но, как бы то ни было, надо понимать, что «Маринера» находится на большой дальности. И помочь ему, скажем, нашими самолетами мы не сможем», – рассуждает аналитик.

    В заключении Кнутов подчеркнул: «США проводят пиратскую акцию. Штаты захватывают танкер, идущий в нейтральных водах и под российским флагом. При этом корабль не совершал никаких нарушений. В целом Америка пытается взять под свой контроль все, что так или иначе связано с нефтью и, по сути, прибегает к грабежу».

    Ранее европейское военное командование ВС США сообщило, что американские власти задержали российский нефтяной танкер «Маринера» якобы за нарушение американского санкционного режима.

    «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в заявлении. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер «Маринера», сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники, добавляют РИА «Новости».

    Напомним, в среду RT сообщил о попытке высадки десанта на танкере «Маринера» в Атлантике. За последние часы это уже вторая попытка задержания судна с участием вооруженных сил США.

    При этом западная пресса писала, что российская сторона направила подлодку для сопровождения танкера «Маринера» у берегов Венесуэлы.

    Во вторник МИД России заявил, что танкер подвергается преследованию военных США и НАТО. За судном также следили патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции.

    Комментарии (24)
    5 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Россия потребовала от США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, передает ТАСС.

    Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН: «Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу». Дипломат выступил с этим заявлением после подтверждения нахождения Мадуро и его жены в Нью-Йорке.

    Он также подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой перед лицом внешней агрессии и полностью поддерживает курс Боливарианского правительства на защиту национальных интересов. Небензя выразил надежду на объективную международно-правовую оценку действий США с использованием механизмов ООН.

    Кроме того, постоянный представитель России при ООН назвал военную операцию США в Венесуэле преступлением, которому нет оправдания.

    «Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий», – заявил Небензя. Он отметил, что любые разногласия между США и Венесуэлой должны решаться посредством диалога.

    После ударов по Каракасу, подтвержденных главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, президент страны и его супруга были вывезены в США, где сейчас содержатся в следственном изоляторе в Бруклине.

    Дональд Трамп подтвердил захват Мадуро и сообщил о временном управлении Венесуэлой со стороны США. Он также заявил, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний и направить их средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее работавшим с Джулианом Ассанжем.

    Дональд Трамп и члены администрации США после задержания Мадуро сделали ряд громких заявлений в адрес стран, вызывающих раздражение у Вашингтона.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром третьего января в ходе атаки США погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    Комментарии (27)
    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    Комментарии (20)
    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (30)
    5 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Суд Нью-Йорка назначил заседание по делу Мадуро на 17 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке определили дату следующего судебного заседания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его проведут в марте.

    Следующее слушание по делу Николаса Мадуро в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка пройдет 17 марта, передает Fox News.

    Решение огласил председательствующий судья Элвин Хеллерстин, отметив, что заседание начнется в одиннадцать утра по местному времени. Мадуро был доставлен в зал суда в тюремной одежде и кандалах на ногах, однако руки его были свободны от наручников, сообщает CBS News.

    В ходе заседания Мадуро заявил: «Я продолжаю являться президентом Венесуэлы и настаиваю на своей невиновности».

    Судья прервал его выступление, но подтвердил дальнейшее рассмотрение дела.

    Адвокат президента Барри Поллак сообщил суду о намерении в дальнейшем ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог, однако пока защита этого не требует.

    На суде Мадуро пользовался услугами переводчика и находился под охраной.

    Супруга Мадуро, Цилия Флорес, также задержана и содержится в следственном изоляторе Бруклина, ее адвокаты заявили суду о полученных травмах во время похищения из Венесуэлы.

    Власти США подтвердили, что Мадуро и его супруга были вывезены из страны после военной операции в Каракасе.

    Администрация Дональда Трампа намерена установить временное управление Венесуэлой и рассчитывает получить компенсацию для американских нефтяных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке.

    Правительство Швейцарии постановило немедленно остановить доступ Николаса Мадуро и его соратников к финансовым средствам на территории страны.

    Комментарии (2)
    5 января 2026, 21:47 • Новости дня
    ООН: США не объяснили военную операцию в Венесуэле

    Tекст: Денис Тельманов

    В ООН заяаили, что до сих пор не получили от Соединённых Штатов официальных уведомлений с объяснением причин военной операции на территории Венесуэлы.

    США не предоставили ООН официальных обоснований военной операции в Венесуэле, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

    Дюжаррик заявил: «Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло». Это был его ответ на вопрос журналистов о действиях Вашингтона в Венесуэле.

    Пока ни Белый дом, ни представители американских властей не комментировали ситуацию на официальном уровне. ООН, в свою очередь, ожидает разъяснений от США по поводу происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь поддержал проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН после военного удара США по Венесуэле.

    В федеральном суде Южного округа Нью-Йорка назначили дату следующего слушания по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 17 марта.

    Постпред России при ООН выступил за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его супруги, находящихся в следственном изоляторе в Нью-Йорке.

    Комментарии (4)
    5 января 2026, 14:16 • Новости дня
    Союзники США в Азии не осудили задержание Мадуро американскими военными

    Tекст: Денис Тельманов

    После захвата Николаса Мадуро американскими военными правительства Азии призвали к диалогу, не высказывая резкой критики в адрес Вашингтона.

    Союзники США сдержанно отреагировали на операцию, в ходе которой американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Bloomberg. Данный шаг вызвал резонанс в мире и подчеркнул разногласия между правительствами.

    В Азии страны, такие как Япония, Южная Корея, Австралия и Таиланд, воздержались от осуждения действий США, сосредоточившись на призывах к дипломатии, диалогу и поддержанию стабильности в регионе.

    Филиппины выразили понимание по поводу «существенных соображений безопасности» Вашингтона, но одновременно подчеркнули важность уважения норм международного права со стороны всех участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    США провели рейд и атаку на Венесуэлу, чтобы продемонстрировать стремление к американскому доминированию в западном полушарии.

    Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 22:44 • Новости дня
    Уиткофф выразил надежду на компромисс по украинскому территориальному вопросу

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что удастся достичь компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    «Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

    Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

    Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения

    Финляндией задержано очередное торговое судно, вышедшее из российского порта. Какие надуманные предлоги на этот раз сочинили для ареста груза и экипажа финские власти – и почему перед нами прежде всего информационно-психологическая операция ЕС против собственного населения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

