Литва собралась попросить Белоруссию пропустить через границу застрявшие фуры

Виткаускас: Литва попросит Белоруссию пропустить через границу застрявшие фуры
Власти Литвы приняли решение еще раз обратиться к Белоруссии с просьбой пропустить через границу застрявшие в Белоруссии литовские фуры, сообщил председатель национального центра Литвы по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.
Вильнюс планирует повторно обратиться к властям Белоруссии «на уровне высоких инстанций», чтобы добиться открытия двух пограничных пунктов, передает ТАСС.
Виткаускас пояснил, что обращение будет направлено «на уровне уполномоченных по границе» с целью создания «эвакуационного коридора в обе стороны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы закрыли автодорожную границу с Белоруссией. В ответ белорусские власти запретили движение литовских и польских грузовых автомобилей и тракторов по своим дорогам.
Белоруссия отказалась пропустить в Литву фуры, застрявшие в Белоруссии из-за литовских пограничных ограничений. Литва пригрозила заблокировать железнодорожные перевозки из Белоруссии.
Белоруссия сообщила о скоплении более 1,1 тыс. фур у границы с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не закрывал границу с Литвой и может открыть ее в течение нескольких часов при необходимости.