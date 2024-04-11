Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

На днях почти одновременно пришли три примечательных новости.

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД, Владимир Путин сказал, что сотрудники полиции «должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени».

На следующий день Росстат сообщил свежие данные: безработица в стране обновила исторический минимум, опустившись до 2,8%.

А исследовательский центр портала Superjob обнародовал результаты своего социологического опроса, согласно которому почти половина россиян (49%) поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Причем степень одобрения данной инициативы в разных социальных группах различается весьма незначительно. Более существенные различия в ответах отмечаются только по возрасту: среди молодежи мечтающих работать четыре дня в неделю 65%, зато в возрастной группе от 45 лет – всего 43%.

Уже многими подмечалось странное несоответствие, в котором пребывает страна. С одной стороны, Россия фактически находится в состоянии войны с Западом, и в последние месяцы об этом говорится высшими руководителями прямо. Что, в свою очередь, требует от множества структур (и государственных, и общественных, и коммерческих) работы в условиях военного времени или, как сформулировал президент, «близких к условиям военного времени». Но, с другой стороны, очевидно, что львиная часть нашего общества живет обыденной мирной жизнью. Более того, создается впечатление, что многие наши сограждане очень старательно игнорируют смертельную угрозу, которую отражает Россия.

Надо признать, что государство само старается, чтобы привычный порядок вещей сохранялся. Приведенная цитата президента в этом смысле показательна: нормальная жизнь для рядовых граждан и работа в условиях, близких к условиям военного времени, для ответственных лиц. Подобное положение вещей вызывает критику со стороны активной части общества – и в адрес граждан, по-детски делающих вид, что ничего не происходит, да и в адрес властей, вроде как поддерживающих их инфантилизм.

На самом деле в таком подходе государства есть серьезный резон. Да, коллективным Западом против России развязана война, которая стала совсем открытой в последнее время. Однако эта агрессия по-прежнему носит гибридный характер и, по существу, навязывает войну на изматывание и удушение, то есть нынешний конфликт надолго. А поддерживать общество в мобилизованном состоянии столь длительное время просто невозможно – неизбежны усталость и откат, которые, в свою очередь, могут привести к непредсказуемым последствиям.

Именно поэтому государством был сделан выбор политики, благодаря которой большинства из нас практически не коснулись военные реалии. Однако все-таки имеется принципиальная разница между тем, чтобы сохранять обычный образ жизни даже во время войны, и тем, чтобы упорно делать вид, что никакой войны нет, продолжая мыслить и действовать в формате исчезающего и уже почти исчезнувшего мира.

В этом смысле половина россиян, мечтающих о четырехдневной рабочей неделе (это ведь еще один глобалистский фантом) – тревожный звонок. Кстати, то же исследование показало, что только 16% респондентов использовали бы освободившееся время для дополнительной работы или подработки. Остальные отвели бы его для отдыха, семьи, хобби и т. д., то есть вопрос дополнительного заработка в силу нехватки текущих доходов для них неактуален.

Было бы очень любопытно узнать, каковы взгляды сторонников четырехдневки на трудовую миграцию. Есть подозрение, что среди них более чем достаточно резко не одобряющих привлечение рабочей силы из Средней Азии. А ведь в основе данного процесса – радужные (на самом деле – не очень) цифры рекордно низкой безработицы в стране, поскольку за ними скрывается дичайший дефицит рабочих рук в миллионы вакансий. И вот на таком фоне половина россиян не то что не хочет работать больше – она желает работать меньше: в ситуации самого масштабного за много десятилетий геополитического конфликта, в котором страна в буквальном смысле борется за собственное выживание, и при острой нехватке рабочей силы внутри, когда именно дефицит людей в экономике во многом сдерживает ее развитие.

Нам действительно стоит поблагодарить судьбу, что у России получается справляться с брошенным ей вызовом, сохраняя нормальную мирную жизнь для большинства своих граждан. Но нам всем надо помнить, что мы – именно граждане. У нас есть не только права, но и обязанности перед своей страной. И будем честны сами перед собой: по сравнению с теми, кто участвует в СВО, у нас, гражданских, обязанности крайне мягки и незначительны.

Зато попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опрос о четырехдневке намекает, что опасный потенциал тут имеется. И что характерно, тогда от народа потребуются куда большие усилия и жертвы, нежели продуктивная и честная работа в строгом соответствии с Трудовым кодексом.

Лучшее, что каждый из нас в тылу может сделать для себя и своей страны – честно и много работать.